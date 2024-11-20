Джонни Херберт об уходе Хилла со Sky Sports F1: «Если Дэймона выдавили, возникает вопрос, не случится ли то же самое с Брандлом и Крофтом»

Херберт высказался об уходе Хилла из команды экспертов Sky.

Бывший пилот «Формулы-1» сам долгое время работал в съемочной бригаде в качестве одного из экспертов, однако с ним решили не продлевать сотрудничество после 2022 года.

Недавно же стало известно, что чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл, проработавший экспертом 12 лет, также покидает телекомпанию.

Херберт считает, что в рамках перемен перестановки могут коснуться и многолетней пары комментаторов «Формулы-1» – Мартина Брандла и Дэвида Крофта.

«Дэймон был очень расстроен из-за совершенно безумного количества оскорблений, которые он получил в свой адрес за свои комментарии в отношении Макса Ферстаппена .

У Дэймона есть сын, который страдает от синдрома Дауна, он очень много делает для благотворительного проекта Halow.

При этом большую часть сообщений с выражением ненависти в свой адрес за критику в адрес Макса уже я сам получал с аккаунтов в соцсетях, связанных с благотворительной организацией. Это просто какое-то безумие.

Люди заходили в соцсети проекта Halow, чтобы через них добраться до меня (и до Хилла). Возможное, решение об уходе его заставило принять вот это безумное количество негатива.

Люди, которые критиковали меня, также использовали для этого аккаунты Ассоциации гонщиков Гран-при – когда были недовольны штрафами, квалификацией в Бразилии и низкой стартовой позицией. Они все обвиняли меня в предвзятом отношении к Максу.

Вообще Дэймон Хилл еще с 2012 года, с начала своей работы, недоумевал относительно того, зачем он вообще этим занимается, работая в роли эксперта на Sky. Каждый год он говорил, что не уверен, что продолжит этим заниматься. И каждый год, в течение последующих 12 лет, неизменно возвращался. Хотя я не знаю, кому это больше было нужно – ему или руководству Sky.

Получал ли он удовольствие от этой работы? Возможно. Я знаю, что его сильно критиковали за все эти истории с Максом и однажды он, возможно, сказал себе: «Знаете, мне все это не нужно».

На Sky происходят перемены. Если Хилла выдавили, возникает вопрос, не случится ли то же самое с Мартином Брандлом и Дэвидом Крофтом», – рассказал Херберт .

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