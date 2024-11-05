Ферстаппены пинали судей «Ф-1» и бритпрессу за предвзятость и глумились после побед. А были основания?

Вторая половина этого сезона выдалась особенно жаркой: на трассе много борьбы – особенно за титул впервые с 2021-го. По крайней мере до этапа в Бразилии – Ферстаппен даже пару раз некрасиво несколько раз выдавил прямого конкурента Норриса: стороны грубо сходились в Австрии, США и Мексике, вызывая штрафы, волны споров, взаимные обвинения и подозрения в предвзятости судей.

На «Ред Булл Ринге» фактически пострадали оба: в столкновении оба повредили болиды, Макс получил 10 секунд штрафа и закончил пятым, Ландо и вовсе сошел - а затем оба еще и через прессу выясняли отношения .

В Техасе от решений стюардов пострадал Ландо Норрис, что вызвало смешанную реакцию в мире «Ф-1»: эксперты, бывшие и нынешние гонщики даже потребовали пересмотреть регламент.

В Мексике же целых 20 секунд штрафа получил Ферстаппен − дважды по десять за каждое нарушение.

Первые десять секунд он получил за выдавливание Норриса за пределы трека.

Вторые − за незаконное преимущество или обгон за пределами трассы.

На телекартинке штраф назвали «выдающимся», да и Макса действительно давно не наказывали сразу на 20 секунд. В итоге в коронной Мексике он финишировал только 6-м и проиграл много очков прямому конкуренту, возродив тень чемпионской схватки.

А в качестве последствий со стороны «Ред Булл» накатила волна подозрений, громких заявлений в адрес судей и конспирологических теорий!

Отец Макса запустил подозрения в конфликте интересов среди стюардов

Отец пилота «Ред Булл» Йос Ферстаппен вообще знаменит тяжким характером и легкостью на обострение любых конфликтов – например, именно он все разжигал и разжигал внутренние командные дрязги весь сезон, постоянно наезжая на шефа организации Кристиана Хорнера .

Вот и в наказании сына увидел целый заговор и конфликт интересов – первым запустил волну в интервью нидерландской газете De Telegraaf и ее постоянному гоночному колумнисту Эрику ван Харену. В нем стороны в очередной раз отметили, что Херберт из Великобритании (как будто это тайна), а другой стюард, Тим Майер – сын того самого Эдварда Майера, одного из основателей «Макларена».

«В «Формуле-1» не принято, чтобы стюард или гоночный директор делал заявления по поводу принятых решений и/или назначенных наказаний. ФИА прекратила это делать после сезона 2021 года, когда тогдашний гоночный директор Майкл Маси все еще давал объяснения после каждой гонки. С другой стороны, Херберт почти еженедельно высказывает свое мнение через прессу», − написало издание.

Сам Йос отметил, что Макс стиль пилотирования менять не собирается и будет продолжать действовать так, как это делал ранее.

«Норрис теперь может начать думать, что в следующий раз ему нужно будет действовать аккуратнее. Если разбирать эпизоды воскресной гонки, то во втором случае Макс и правда, вероятно, немного переусердствовал.

Однако Норрис сам позволил этому случиться с ним. Можно сколько угодно рассуждать об обстоятельствах, это ничего не изменит. Максу нужно пилотировать так, как ему того хочется. Он должен действовать именно так, потому что прямо сейчас его машина недостаточно хороша – а он делает все возможное, чтобы выиграть титул.

Но Макс не собирается менять свой стиль пилотажа только потому, что так решили несколько стюардов, которые его недолюбливают [на Гран-при Мехико представителем от гонщиков в коллегии стюардов был Джонни Херберт, а также Тим Майер, сын Эдварда Майера, одного из основателей «Макларена»].

ФИА стоит повнимательнее посмотреть на то, кого именно они назначают в коллегию стюардов Гран-при – и может ли там присутствовать какой-то конфликт интересов. Например, если какой-то бывший гонщик «Формулы-1» с большей симпатией относится к одному пилоту, чем к другому. Им нужно задать себе все эти вопросы.

Считаю, стюард вообще не должен общаться с прессой, он должен просто выполнять свою работу. Сейчас это определенно не так», – сказал Ферстаппен-старший.

Ответ экс-гонщика «Ф-1» и стюарда Джонни Херберт – исчерпывающий

Джонни Херберт не стал молчать – да и не мог, ведь параллельно с работой в судейских коллегиях делегатом от гонщиков он много лет служит комментатором, экспертом и репортером британского вещателя Sky Sports F1. Именно к этому конфликту интересов и относиились слова Йоса: ведь один из судей работает на национальную аудиторию и публично высказывается вообще обо всем: насколько вообще уместно привлекать его в судьи?

И претензия звучала бы даже справедливо, если бы голос делегата от пилотов в принципе был бы решающим или просто очень-очень весомым. Но в реальности представитель гонщиков не диктует волю коллегии:

«При принятии решений мы руководствуемся директивами, и команды согласились с нашим вердиктом. Решение было принято верное, 20-секундный штраф Максу Ферстаппену в данном случае – это не слишком жесткое наказание.

Можно ли сказать, что таким стилем пилотажа Макс перешел черту? Да, можно. Стиль пилотажа у Ферстаппена был очень жестким – тем более, что в данном случае он вынес с трассы другого пилота. Такое не смогли бы оправдать ни я, ни действующие пилоты, ни бывшие пилоты, ни стюарды.

Вообще я большой поклонник таланта Ферстаппена и лично меня очень расстраивает, когда он ведет себя так, как было на Гран-при Мехико. Ведь ему это совсем не нужно. Он настолько хорош за рулем болида и при текущей ситуации в чемпионате ему наоборот нужно держаться подальше от неприятностей и просто стараться выступать как можно лучше.

Когда же Ферстаппен впадает в состояние ярости и пытается получить преимущество, выбив другого пилота с трассы, чтобы «Феррари» могла сделать дубль – ну, вот тут можно сказать, что так действовать точно не нужно.

Обстановка в судейской комнате была спокойной, наше решение было совершенно четким и ясным, поскольку у нас есть директивы, которые говорят нам, на какие моменты нужно обращать внимание, разбирая тот или иной эпизод. И когда мы приняли решение дважды оштрафовать Макса на 10 секунд, это решение было единогласным. Не стоит забывать, что в принятии решения участвуют четыре стюарда.

Весь замысел Ферстаппена в данном случае заключался в том, чтобы дать «Феррари» сделать дубль [и не дать Норрису финишировать вторым]. Я понимаю, чего он пытался достичь, и понимаю причину. Но я, как и многие другие, не согласен с такими методами.

Что касается обвинений в предвзятости, то в отношении британцев такие подозрения возникают постоянно. Но когда мы находимся в судейской – мы строго следуем правилам и рекомендациям ФИА. Так и нужно оценивать ситуации в гонках. А обвинения в предвзятости абсолютно смехотворны. Проблема в том, что на трассе пилоты порой начинают пользоваться тактиками, которые не считаются корректными в соответствии с правилами. И решение было принято верное. На этапе в Мексике в состав стюардов кроме меня входили американец, бельгиец и бразилец – и у всех одинаковые полномочия. Так что я не понимаю, о какой предвзятости может идти речь.

Я Джонни Херберт − стюард и профессионал во время гоночного уик-энда, а в другое время Джонни Херберт − обозреватель, который говорит то, что думает. Когда я работаю стюардом, я не высказываю никаких мнений. Гоночная трасса была моим миром на протяжении 50 лет. Если я не совсем согласен с тем, что вижу на трассе, я так и скажу. Это касается не только Макса. Я буду критиковать любого, если сочту это оправданным.

Я понимаю Йоса, потому что это его сын. Есть ли здесь какая-то предвзятость? Нет, конечно же, нет.

Когда я разговариваю с людьми в понедельник или вторник, это выходит за рамки моих обязанностей стюарда. Йос всегда открыто высказывался о том, что происходит в «Ред Булл». Он в праве это делать? Все очень похоже. Если у вас есть свое мнение и вы хотите его высказать, то вы можете это сделать».

Точно так же бельгийца можно обвинить в фаворитизиме в сторону Максу – ведь трехкратный чемпион мира родился в Бельгийской Фландрии в Лимбурге и там же начал карьеру. Его мать оттуда, он долго выбирал паспорт и считает заезд в Спа не менее домашним, чем Гран-при Нидерландов. Упс?

Но один из стюардов действительно имеет отношение к «Макларену»?

С сыном сооснователя «Макларена» Эдварда Майера Тимом все немного сложнее и проще одновременно.

Эдвард «Тедди» Майер с юношества интересовался гонками и когда изучал право в Юридическом Колледже Корнелла в Нью-Йорке, стал частью команды Rev-Em Formula Junior. В нее также входили его брат Тимми и Питер Ревсон. После того, как Тедди получил высшее образование, Ревсон и младший Майер позвали его в новую команду «Формулы-1», которую создавал в Британии новозеландский пилот Брюс Макларен – они присоединилсь к проекту в 1964-м. Но Эдвард даже не переезжал в Европу – он управлял операциями «Макларена» в США в гонках серий спорткаров CanAm, прообраза «Индикара» и аналога «Ф-1» CART и в заездах стоковых и спринт-каров серий USAC.

Во всей организации старший Майер владел небольшим пакетом акций. В 1970-м году основатель команды Брюс погиб в аварии, и Тедди подхватил ее и дважды привел к чемпионскому титулу − в 1974-м победил Эмерсон Фиттипальди, а в 1976-м − Джеймс Хант. К концу 70-х результаты британской команды сильно упали, а главный спонсор «Мальборо» инициировал слияние «Макларена» с компанией Рона Денниса Project 4 – но под фактическим управлением именно Денниса. Майеру не предполагась важной роли.

Потому в 1982 году Тедди окончательно отошел от работы в «Ф-1», продав оставшуюся часть акций команды. Он ее не основывал, но получил долю за самостояетльное управление собственной структурой в США, и после расставания с «Маклареном» остался за океаном в «Индикаре» - управлял своей командой до 1986-го. Затем вернулся в «Ф-1» как менеджер «Хаас-Лолы» (не имеет отношения к нынешнему «Хаасу», никаких и здесь конфликтов интересов!), а затем вновь уехал в США для управления суперкомандой и империей «Пенске» с 1990-го.

Тимоти Майер, сын Тедди Майера и стюард ФИА, родился в 1966-м и никогда не был связан с «Маклареном»: на момент продажи акций отца ему было всего шестнадцать лет. Он сразу нырнул в менеджмент и только начал в гоночном мире с 1992-го работой с двукратным чемпионом мира Эмерсоном Фиттипальди уже в «Индикаре» – 0 связей с «Маклареном». В 95-м Тим основал коммуникационный холдинг G3 Communications и до 98-го управлял вещанием американских серий по Бразилии, организовывал то же самое для Гран-при Австралии, а затем перешел на должность вице-президента по всемирным гоночным операциям в CART – пытался организовать расширение серии по всему миру. До 2010-го он вообще работал только в гоночных сериях (вроде IMSA и «Американской серии Ле-Ман») и только потом уже попал в ФИА через американскую федерацию.

Так что из потенциальных семейных или неформальных связей – только возможные отцовские байки или магия воспоминаний Фиттипальди. С другой стороны, Тим, конечно, мог бы и с самого детства болеть именно за английскую организацию, но... Она по сути вторая по известности, титулам и «значимости» сейчас во всей «Ф-1» – миллионы болеют за нее с детства. Не тестировать же каждого стюарда на предмет скрытой симпатии к Скудерии, например?

И в Бразилии «Ред Булл» искал двойные стандарты – нашли!

Новый удар по Ферстаппенам и «Ред Булл» нанесли в Сан-Паулу, где вновь работал Джонни Херберт. Хотя стюарды вроде и старались не вмешиваться в борьбу гонщиков во время сложнейшего тайфунного уик-энда, но Кристиан Хорнер с Максом Ферстаппеном обнаружили минимум один случай, когда им якобы помешали. Квалификацию постоянно откладывали и она получилась сумбурной из-за дождя и постоянных вылетов. Больше всего Хорнеру не понравилось то, как дирекция отреагировала на аварию Ланса Стролла.

«Мы сильно разочарованы. Событий в квалификации было очень много. Но мы не понимаем, почему с красными флагами тянули так долго.

Было очевидно, что случилась довольно серьезная авария, причем в одном из самых опасных поворотов трассы, но потребовалось 40 секунд, чтобы остановить сессию красными флагами.

Мы уже второй день подряд видим серьезные затяжки с принятием решений – то режим виртуальной машины безопасности в спринте [из-за задержки «Макларен» успел обменять Пиастри и Норриса позициями и помочь Ландо с отыгрышем еще 1 балла от Ферстаппена в чемпионате ], то красные флаги. Во всех остальных случаях после инцидентов красные флаги появлялись практически мгновенно.

Псле такого инцидента [как авария Стролла] красные флаги должны появляться сразу же. Если бы они сразу остановили сессию красными флагами, то Макс, во-первых, был бы десятым, а во-вторых, у участников бы оставалось время проехать еще один быстрый круг [на момент аварии Стролла Ферстаппен занимал 11-е место в классификации]. И нам бы хотелось понять, чем руководствовалась дирекция гонки, и почему им понадобилось так много времени, чтобы решиться остановить сессию красными флагами».

Чемпион мира после второго сегмента квалификации действительно лютовал – после даже признавался, что хотел разгромить гараж команды от злости.

«Машина врезалась в стену – сессию нужно было сразу останавливать красными флагами. Я не понимаю, почему нужно ждать 30-40 секунд, прежде чем решиться вывести красные флаги. Это полный бред. Ладно, я это переживу, честно. Просто мне это кажется глупостью – и даже обсуждать это не имеет смысла. Это просто смехотворно», – рассказал Ферстаппен.

Теорию поддержала девушка Макса Келли Пике: выложила скриншот с 12-й позицией чемпиона мира и сопроводила саркастическим комментарием: «Ждать 40 секунд и вывесить красный флаг. Отлично сработано, ФИА!»

Вот только руководитель «Ред Булл» в очередной раз (все мы помним недавний случай с телеметрией ) скрыл некоторые нюансы.

Во-первых, в момент желтых флагов до конца сессии оставалось всего полторы минуты (1:34). Во-вторых, Шарль Леклер успел улучшить круг, поднявшись на третью позицию и сдвинув Ферстаппена на одиннадцатую. Даже если бы красные флаги показали бы быстро, то у Макса все равно бы не осталось времени на лучшую попытку. Тем более, что в тот момент он уступал своему лучшему результату.

Вопросы к ФИА действительно есть, но только на провал чемпиона мира это никак не повлияло.

В итоге Ферстаппен из-за штрафа формально отправился вообще на 17-ю стартовую, которая превратилась в реальную 15-ю из-за аварий соперников.

После победы – глум над бритпрессой

Гонку действующий чемпион выдал просто феноменальную: мегастарт, шикарный контроль над дождевыми шинами, быстрые обгоны без потерь времени... После нескольких аварий, виртуального и реального сэйфти-кара Макс вышел в лидеры и победу уже не отдал, даже нарастив преимущество от второго места почти до 20 секунд! После гонки его отец не забыл передать «привет» злопыхателям и заговорщикам.

«Макс показал, что он действительно лучший. Показал это всем этим британским журналистам, бывшим гонщикам и комментаторам. Как мне кажется, сегодня Макс продемонстрировал просто невероятное, безумное выступление», – высказался Ферстаппен-старший.

Финальное слово осталось за Максом: он явился на пресс-конференцию в приподнятом настроении и сразу же задал колкий вопрос всем присутствующим:

«У меня есть быстрый вопрос к присутствующим. Спасибо вам всем за то, что пришли, но я что-то не вижу представителей британских СМИ. Им всем пришлось срочно бежать в аэропорт, потому что они опаздывали на самолет? Или они не знают, где проходит пресс-конференция? Вы не знаете, где они?»

Шпильку оценили не только журналисты, но и гонщики «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли. Второй даже вставил небольшую реплику.

Вот только слушали его лишь 4 местных бразильских журналиста (которым перестанут выдавать аккредитации, если они не будут ходить на официальные сессии), 1 французский (который пришел поговорить с двумя французскими триумфаторами), пара фотографов, оператор и ведущий Том Кларксон. На эти заседния в принципе мало кто ходит – поскольку записи и расшифровки всегда выкладывают на офсайт серии и ФИА, потому журналисты предпочитают ловить пилотов в паддоке и зоны прессы ради попыток побыстрее поговорить с кем-то ради более быстрого эксклозива. Британских же пилотов не было среди топ-3, так что и оснований торчать там у британцев не было – правда, и нидерландской прессы тоже... Не наблюдалось!

Но подкол все равно суперский! Ведь своевременный.

Таков Макс Ферстаппен, за это его любят и ненавидят. Он одновременно может ответить критикам как за пределами трассы, так и на ней.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason, Mark Thompson