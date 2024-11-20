«Это моя работа, мне за нее платят». Льюис Хэмилтон – о сборе данных для болида «Мерседеса» 2025 года
Хэмилтон не считает странной продолжение работы в «Мерседесе».
Семикратный чемпион «Формулы-1» покинет немецкую команду в конце года и со следующего сезона будет выступать за «Феррари».
Хэмилтона спросили, не чувствует ли он некоторую неловкость в работе с «Мерседесом» и оказании команде помощи в создании машины 2025 года, против которой ему самому предстоит бороться на трассе.
«Не сказал бы. Что чувствую себя как-то странно. Понятно, что в конечном счете каждая частичка информации, что мы вместе с Джорджем Расселлом сейчас собираем, способствует работе «Мерседеса» над развитием болида 2025 года. Но это моя работа – мне за нее платят.
И я ничего не скрываю и не утаиваю по ходу рабочих сессий. Эта команда была успешной на протяжении многих лет, и я желаю ей оставаться успешной и в будущем. Просто я вот такой человек – я так устроен. Возможно, другие на моем месте поступили бы как-то иначе», – рассказал Хэмилтон.
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