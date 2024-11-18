Дэвид Култхард: «Вопросы к возрасту Хэмилтона справедливы. Шумахер в «Мерседесе» был уже не тем»
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард высказался о том, что ждет почти 40-летнего гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари», и провел параллели с финальными сезонами Михаэля Шумахера.
«Льюис вновь решил рискнуть с «Феррари». Возможно, это приведет к восстановлению формы и борьбе за чемпионство. Однако придется тяжело, ведь есть очень быстрый Шарль Леклер.
Ключевой особенностью всех великих пилотов в истории была способность проявлять себя в квалификациях и гонках. Если Льюис в свои 40 лет потерял хватку, у него могут возникнуть проблемы с тем, чтобы победить Шарля по итогам года.
Есть справедливые вопросы, которые нужно задать, но его задача – ответить. Я не хочу принижать его и говорить, что не получится – все в его руках.
«Мерседес» не существует ради Льюиса Хэмилтона, и Льюис Хэмилтон четко дал понять, что не существует ради «Мерседеса». Когда Михаэль после перерыва подписался в «Мерседес», было просто невозможно представить его в другой роли, а не легендой «Феррари».
Но стремление вернуться в «Мерседес», желание и вера в то, что он по-прежнему способен, заставили его это сделать. Он провел пару лет, выступал нормально, но был уже не тем, кем являлся на первом отрезке карьеры в «Формуле-1».
[Хэмилтон] вполне может выиграть свой последний Гран-при за «Мерседес» в Абу-Даби – каким прекрасным завершением его периода в команде это бы стало. Неизвестно, что принесут ближайшие гонки, но, если не получится, отмечать завершение будут не столь страстно, как, возможно, хотелось бы ему и команде», – заявил Култхард.
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