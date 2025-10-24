  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Последствия для Норриса сняты, есть доля моей ответственности за инцидент в США»
10

Оскар Пиастри: «Последствия для Норриса сняты, есть доля моей ответственности за инцидент в США»

«Последствия» для Норриса отменены после аварии с Пиастри в Остине.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что его напарник Ландо Норрис больше не будет испытывать так называемые «последствия», о которых заявляли после контакта на Гран-при Сингапура. Предполагалось, что речь идет о приоритетном выезде в третьих сегментах квалификаций до конца сезона.

В США партнеры по команде снова столкнулись, и австралиец частично признал ответственность.

«Мы вновь все обсудили, как делаем каждый уик-энд вне зависимости от того, что произошло. Есть доля моей ответственности за случившееся в спринте, и этот уик-энд мы начинаем с чистого листа для нас обоих. Просто будем гоняться и посмотрим, кто окажется выше.

Последствия для Ландо были сняты», – подтвердил лидер сезона перед Гран-при Мехико.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

Ландо Норрис о контакте с Пиастри: «Для меня будут последствия»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Гран-при США
logoГран-при Мексики
logoМакларен
Гран-при Сингапура
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл: «Пиастри или Норрис должны выиграть титул – у «Макларена» все еще быстрейшая машина»
44 секунды назад
Ландо Норрис о снятии «последствий»: «Обсуждения были простыми»
12 минут назад
Шарль Леклер: «Буду очень удивлен, если Макс выиграет чемпионат с учетом всех обстоятельств. Отрыв в 40 очков – это много»
13 минут назад
Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «В худшем случае я финиширую третьим – и для меня ничего не изменится»
23 минуты назад
Оскар Пиастри: «Переживания из-за Ферстаппена не помогут мне выиграть чемпионат»
27 минут назад
Льюис Хэмилтон дал совет Пиастри и Норрису: «Гонщик должен быть готов действовать безжалостно. Ферстаппен – именно такой»
35 минут назад
Ландо Норрис: «Ред Булл» получил штраф, а метка мне даже не понадобилась – это еще забавнее»
54 минуты назад
«Ред Булл» прекратит попытки срывать стартовую метку Норриса после переговоров с руководителем «Макларена» (The Race)
сегодня, 07:32
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Изак Аджар о своем будущем: «Сейчас паниковать хочется намного меньше»
вчера, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15