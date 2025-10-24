Оскар Пиастри: «Последствия для Норриса сняты, есть доля моей ответственности за инцидент в США»

«Последствия» для Норриса отменены после аварии с Пиастри в Остине.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что его напарник Ландо Норрис больше не будет испытывать так называемые «последствия», о которых заявляли после контакта на Гран-при Сингапура . Предполагалось, что речь идет о приоритетном выезде в третьих сегментах квалификаций до конца сезона.

В США партнеры по команде снова столкнулись, и австралиец частично признал ответственность.

«Мы вновь все обсудили, как делаем каждый уик-энд вне зависимости от того, что произошло. Есть доля моей ответственности за случившееся в спринте, и этот уик-энд мы начинаем с чистого листа для нас обоих. Просто будем гоняться и посмотрим, кто окажется выше.

Последствия для Ландо были сняты», – подтвердил лидер сезона перед Гран-при Мехико.

