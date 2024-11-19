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Дэвид Култхард: «Ферстаппен – Конор Макгрегор, Норрис – невероятно талантливый боксер. Кто победит, если правил нет?»

Култхард сравнил Ферстаппена с Конором Макгрегором.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард уподобил борьбу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом противостоянию бойца UFC с боксером.

«Макс – Конор Макгрегор. Он в UFC. А Ландо в данный момент является невероятно талантливым боксером. Но кто победит, если правил нет? Тот парень, который сделает все, кроме выдавливания глаз и щекотки яичек», – заявил британец в подкасте The Red Flags.

Дэвид полагает, что спорные решения роднят Ферстаппена с Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером:

«Вот почему он в той же категории, что и Айртон, Михаэль. Льюиса [Хэмилтона] я упоминаю в скобках, потому что Льюис делал это, скажем так, совсем не скандальным путем. Да, был контакт с Максом в Сильверстоуне в тот год, когда Макс выиграл первый титул – вот контакт в максимальной борьбе на грани, что я видел от Льюиса. Он очень чистый пилот, по ходу карьеры ему удается во многом избегать спорных моментов, так что он в некотором смысле является аномалией в этой группе злодеев.

Всегда есть гонщики, которые сражаются на грани. Но они на самом деле переопределяют современную эру, понимание грани. Михаэль делал это, Айтон делал это, Макс делает это. Потому что каждое поколение лучше предыдущего. Это не значит, что оно приятнее. «Лучше» относится просто к достижению результата».

Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса

Ферстаппен взлетел в рейтинге богачей Нидерландов – теперь у него €210 млн. Откуда столько?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМакларен
logoЛьюис Хэмилтон
logoДэвид Култхард
logoФормула-1
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
logoКонор Макгрегор
logoАйртон Сенна
logoМихаэль Шумахер
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Великобритании
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