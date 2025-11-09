Бортолето врезался в барьеры и сошел во 2-й раз за 2 дня
Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето попал в аварию на первом круге домашнего Гран-при Сан-Паулу.
Гонщик дошел до контакта с барьерами и был вынужден сойти. Бортолето сообщил по радио о контакте с Лансом Строллом из «Астон Мартин».
На трассу выехала машина безопасности.
Инцидент стал для бразильца вторым за два дня. Накануне Габриэл врезался в ограждения в спринте.
Массовые крэши в «Ф-1»: в стену улетели экс-лидер сезона и еще трое
Максимальная перегрузка при аварии Бортолето – 57G. Габриэл потерял контроль на скорости 339 км/ч
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости