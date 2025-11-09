Бортолето врезался в барьеры и сошел во 2-й раз за 2 дня

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето попал в аварию на первом круге домашнего Гран-при Сан-Паулу.

Гонщик дошел до контакта с барьерами и был вынужден сойти. Бортолето сообщил по радио о контакте с Лансом Строллом из «Астон Мартин ».

На трассу выехала машина безопасности.

Инцидент стал для бразильца вторым за два дня. Накануне Габриэл врезался в ограждения в спринте.

Максимальная перегрузка при аварии Бортолето – 57G. Габриэл потерял контроль на скорости 339 км/ч