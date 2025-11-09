Оскар Пиастри: «В гонке постараюсь отыграть несколько позиций»

Пиастри надеется отыграть в гонке в Бразилии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал о целях на предстоящий Гран-при Сан-Паулу.

Австралиец не слишком удачно провел квалификацию и будет стартовать четвертым, в то время как его напарник и главный конкурент в борьбе за титул Ландо Норрис начнет гонку с первой позиции.

«В гонке постараюсь отыграть несколько позиций. Это лучшее, что я могу сделать. Посмотрим, какая в гонке будет погода, а там постараюсь как можно лучше провести заезд. Нужно просто постараться выжать максимум в сложившихся обстоятельствах», – рассказал Пиастри.

