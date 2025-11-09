Макс Ферстаппен о старте с пит-лейн: «Будет дождь или будет сухо – неважно. Воспользуюсь любой возможностью»

Ферстаппен поделился ожиданиями от старта с пит-лейн в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » прокомментировал изменения, которые команда внесла перед стартом Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен квалифицировался 16-м, в связи с чем команда внесли изменения в настройки его болида и поставила новый двигатель. Нидерландец начнет гонку с пит-лейн.

«Попробуем сделать все возможное. В квалификации было очень трудно. Мы внесли несколько изменений. Надеюсь, это позволит нам стать более конкурентоспособными сегодня.

Гонка будет длинной. Надеюсь, день сложится хорошо. Будет дождь или будет сухо – неважно. Мы воспользуемся любой возможностью», – сказал Ферстаппен.

Гонка «Ф-1» в Бразилии начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.

