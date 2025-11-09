  • Спортс
  • Фелипе Масса о суде: «Жду справедливости. Никто не заслуживает того, что случилось со мной в 2008-м»
Фелипе Масса о суде: «Жду справедливости. Никто не заслуживает того, что случилось со мной в 2008-м»

Масса прокомментировал суд из-за «Крэшгейта».

Вице-чемпион «Формулы-1» 2008 года Фелипе Масса высказался о суде перед стартом Гран-при Сан-Паулу.

Бразилец требует многомиллионную компенсацию у ФИА, ФОМ и экс-руководителя «Ф-1» Берни Экклстоуна. По мнению Фелипе, результаты Гран-при Сингапура-2008, когда пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид, следовало отменить – тогда Масса бы опередил Льюиса Хэмилтона, выступавшего за «Макларен», и стал чемпионом.

«Я жду справедливости.

Я не заслуживаю того, что случилось со мной – никто не заслуживает.

Мы вместе с адвокатами в суде сделали то, что должны были сделать, и теперь ждем решения», – заявил бразилец.

Юрист Массы: «Экклстоун и Мосли обманом лишили Фелипе титула-2008, если верить самому Берни»

Фелипе Масса: «В 2009-м сказал, что Алонсо знал о намерениях «Рено» устроить аварию в Сингапуре. «Феррари» сделала мне выговор»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
