Фелипе Масса о суде: «Жду справедливости. Никто не заслуживает того, что случилось со мной в 2008-м»

Масса прокомментировал суд из-за «Крэшгейта».

Вице-чемпион «Формулы-1» 2008 года Фелипе Масса высказался о суде перед стартом Гран-при Сан-Паулу.

Бразилец требует многомиллионную компенсацию у ФИА , ФОМ и экс-руководителя «Ф-1» Берни Экклстоуна . По мнению Фелипе, результаты Гран-при Сингапура -2008, когда пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид, следовало отменить – тогда Масса бы опередил Льюиса Хэмилтона , выступавшего за «Макларен», и стал чемпионом.

«Я жду справедливости.

Я не заслуживаю того, что случилось со мной – никто не заслуживает.

Мы вместе с адвокатами в суде сделали то, что должны были сделать, и теперь ждем решения», – заявил бразилец.

