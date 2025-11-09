Мартин Брандл о том, способен ли Пиастри отыграться после спринта: «100 процентов. Впереди длинная гонка»
Брандл считает, что у Пиастри есть шанс на реванш в Бразилии.
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о том, способен ли Оскар Пиастри отыграться на Гран-при Сан-Паулу.
Гонщик «Макларена» начнет гонку с четвертой позиции. Накануне австралиец врезался в барьеры в спринте.
«100 процентов. Впереди длинная гонка.
Шины довольно быстро изнашиваются, случится может что угодно.
На мой взгляд, ему хватит скорости для того, чтобы подняться на второе место – если предположим, что в первом повороте все сложится хорошо», – порассуждал эксперт.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
