Шарль Леклер: «С точки зрения гоночного темпа «Феррари» выглядит довольно сильно»

Леклер рассказал об ожиданиях от гонки в Бразилии.

Пилот «Феррари » поделился мнением о потенциале болида на Гран-при Сан-Паулу, где стартует 3-м.

«Этот уик-энд складывается для нас очень, очень трудно, и мне кажется, что [успех в квалификации] несколько скрывает те трудности, с которыми мы сталкивались на протяжении выходных.

Но с точки зрения гоночного темпа мы выглядим довольно сильно. [В спринте] мы застряли позади Фернандо [Алонсо], но мне кажется, если судить по кругу, который я провел в чистом воздухе, темп был хорошим. Так что я с нетерпением жду Гран-при.

Бывали года, когда машина работала лучше, чем в этом году. Но мы стартуем с хорошей позиции, так что если нам удастся сохранить третье место или подняться на второе или первое после старта, то это поможет нам», – сказал Леклер .

Гонка в Бразилии начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.

Ферстаппен – главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года

