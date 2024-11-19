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Ральф Шумахер ответил отцу Переса: «Не злюсь, я бы тоже защищал сына, но результаты стали бы лучшими аргументами»

Ральф Шумахер отреагировал на атаку отца Переса.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал резкие замечания со стороны мексиканского политика Антонио Переса Гарибая, отца Серхио Переса.

Антонио призвал СМИ извиниться за информацию о скором разрыве между мексиканским гонщиком и «Ред Булл», а также допустил, что Шумахер был «влюблен» в Серхио.

«Я бы тоже защищал сына, 100 процентов, и старался бы ему помочь. Так поступают отцы. Если говорить о стиле, я бы избрал другой, но мы знаем господина Переса со всеми его эмоциями. Так что я не злюсь на него.

Тем не менее, на мой взгляд, результаты на трассе стали бы лучшими аргументами», – написал Ральф.

Отец Переса о Ральфе Шумахере: «Не знаю, был ли он влюблен в Чеко, журналист ли он, женщина или мужчина»

Ральф Шумахер: «Перес не проедет ни метра в «Ред Булл» в 2025-м. Не думаю, что он даже закончит сезон-2024»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Ральфа Шумахера
logoФормула-1
logoРальф Шумахер
logoСерхио Перес
logoРед Булл
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