Ральф Шумахер ответил отцу Переса: «Не злюсь, я бы тоже защищал сына, но результаты стали бы лучшими аргументами»
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал резкие замечания со стороны мексиканского политика Антонио Переса Гарибая, отца Серхио Переса.
Антонио призвал СМИ извиниться за информацию о скором разрыве между мексиканским гонщиком и «Ред Булл», а также допустил, что Шумахер был «влюблен» в Серхио.
«Я бы тоже защищал сына, 100 процентов, и старался бы ему помочь. Так поступают отцы. Если говорить о стиле, я бы избрал другой, но мы знаем господина Переса со всеми его эмоциями. Так что я не злюсь на него.
Тем не менее, на мой взгляд, результаты на трассе стали бы лучшими аргументами», – написал Ральф.
Отец Переса о Ральфе Шумахере: «Не знаю, был ли он влюблен в Чеко, журналист ли он, женщина или мужчина»
Ральф Шумахер: «Перес не проедет ни метра в «Ред Булл» в 2025-м. Не думаю, что он даже закончит сезон-2024»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий