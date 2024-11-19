Ральф Шумахер ответил отцу Переса: «Не злюсь, я бы тоже защищал сына, но результаты стали бы лучшими аргументами»

Ральф Шумахер отреагировал на атаку отца Переса.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал резкие замечания со стороны мексиканского политика Антонио Переса Гарибая, отца Серхио Переса .

Антонио призвал СМИ извиниться за информацию о скором разрыве между мексиканским гонщиком и «Ред Булл», а также допустил, что Шумахер был «влюблен» в Серхио.

«Я бы тоже защищал сына, 100 процентов, и старался бы ему помочь. Так поступают отцы. Если говорить о стиле, я бы избрал другой, но мы знаем господина Переса со всеми его эмоциями. Так что я не злюсь на него.

Тем не менее, на мой взгляд, результаты на трассе стали бы лучшими аргументами», – написал Ральф.

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