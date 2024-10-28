Ральф Шумахер: «Перес не проедет ни метра в «Ред Булл» в 2025-м. Не думаю, что он даже закончит сезон-2024»
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказал категоричное мнение о перспективах гонщика «Ред Булл» Серхио Переса после провального Гран-при Мехико.
«В следующем году он в любом случае не проедет ни метра в болиде, я вполне уверен. Не думаю, что он даже закончит этот сезон.
«Ред Булл» примет решение после данного уик-энда. Уже нет смысла ни для кого, ни для одной из сторон. Даже для Переса.
Бедняга под таким давлением – он не отправится домой, излучая радость. А предполагалось, что будет весело.
Более того, с финансовой точки зрения это катастрофа для команды, не только для механиков. Если хочется что-то поменять в борьбе с «Феррари», надо действовать быстро», – заявил Шумахер.
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