Билеты на общую презентацию ливрей раскупили за 45 минут. «Ф-1» предупредила о недействительности билетов у перекупщиков
18 февраля 2025 года впервые в истории состоится шоу с участием 20 пилотов и показом ливрей всех десяти команд «Формулы-1». Мероприятие пройдет в Лондоне, на O2 Арене.
Билеты на шоу стоимостью 58-113 фунтов (около 7 300-14 200 рублей) раскупили через 45 минут после начала продаж в пятницу, 15 ноября. После этого они начали появляться на сторонних сайтах – порой за более чем 1000 фунтов (более 125 000 рублей).
По информации Autosport, в некоторых случаях предлагаются билеты на места, которые не существуют.
«Ф-1» заявила, что билеты, купленные на таких сайтах, не будут считаться действительными, и призвала болельщиков пользоваться только официальным ресурсами. Также в заявлении серии отмечается, что некоторые объявления о продаже являются «мошенническими».
Все команды «Ф-1» проведут совместную презентацию ливрей на сезон-2025 впервые в истории
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