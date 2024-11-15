Жак Вильнев: «У Ферстаппена есть все необходимое, чтобы сравняться с Шумахером и Хэмилтоном по титулам»

Вильнев оценил шансы Ферстаппена стать семикратным чемпионом.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года высказался о сравнении гонщиков разных эпох и назвал их неуместными. Поводом для недоумения Вильнева стали слова популярного телеведущего Джереми Кларксона , который высказался об уровне таланта Ферстаппена в своей последней колонке для издания The Sun.

Стоит отметить, что Вильневу, видимо, неправильно передали цитату Кларксона, поскольку британец отметил, что считает Ферстаппена «возможно, величайшим гонщиком из всех, кого он видел своими глазами».

Вильнев же давал свои комментарии, основываясь на том, что Кларксон, якобы, назвал Ферстаппена величайшим гонщиком в истории «Формулы-1»:

«Как может Джереми Кларксон называть Макса Ферстаппена величайшим гонщиком всех времен? Да, он провел великолепный сезон, когда победил Льюиса и выиграл свой первый титул.

Затем он выиграл так же, как Льюис выиграл уже свой первый титул. Затем он выигрывал легко – точно так же, как легко свои титулы выигрывал Хэмилтон. А в этом году ему пришлось отыгрываться. Так что да, этот сезон тоже можно считать отличным.

Но нельзя сравнивать современных гонщиков с пилотами эры Фанхио. Это совершенно разные эры. Так что нельзя называть кого-то из них величайшим гонщиком всех времен. Потому что «Формула-1 » слишком сильно изменилась».

При этом Вильнев считает, что у Ферстаппена есть все необходимое, чтобы повторить достижения Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона и стать семикратным чемпионом «Формулы-1»:

«У Макса Ферстаппена определенно есть все необходимое, чтобы сравняться с Михаэлем Шумахером по количеству титулов. Макс по-прежнему голоден, конкурентоспособен, он всегда стремится победить. Он не падает духом. В подходящих условиях он всегда будет претендовать на победу в чемпионате.

Точно так же, семь титулов могло бы быть и у Фернандо Алонсо. Посмотрите, сколько раз он был очень близок к успеху, когда выступал за «Феррари», например (дважды). Или возьмем Михаэля Шумахера – у него легко могло бы быть три титула, а не семь. А могло бы быть и больше семи.

Иногда борьба идет просто невероятно плотная, так что в «Ф-1» есть несколько гонщиков, которые, вероятно, выиграли не так много титулов, как могли бы, учитывая их талант. Макс же пока не упустил ни одной возможности».

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