Журналист Бенсон: «Уайтинг в 2011-м согласился, что менять шины под красными флагами не очень честно, но ничего так и не случилось»

Бенсон порассуждал о спорном правиле «Ф-1».

Редактор BBC Эндрю Бенсон высказался о смене шин под красными флагами.

После победы пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена данный пункт регламента начали обсуждать в очередной раз. Журналист напомнил, что подобное происходило неоднократно – в частности, правило потенциально решило судьбу Гран-при Монако -2011 и Италии-2020.

«Помню, что после той гонки в Монако я спросил у ныне покойного гоночного директора «Ф-1» Чарли Уайтинга , почему существует данное правило. Он согласился, что оно не очень честное и его надо рассмотреть. Но ничего так и не случилось, когда он был жив, и после его смерти накануне сезона-2019 – тоже.

Это кажется аномальным, и можно рассуждать о несправедливости правила. Кроме того, можно говорить, что в обстоятельствах, подобных тем, что были в Бразилии в воскресенье, оно заставляет команды и пилотов брать на себя ненужные риски.

С другой стороны, можно сказать, что регламент такой, какой есть, и это создает потенциал для сенсаций и дополнительного интереса.

Наверное, теперь правило пересмотрят. Но я бы на это не ставил», – написал Бенсон.

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