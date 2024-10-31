Макс Ферстаппен: «С Шумахером объединяет то, что я всегда буду выкладываться по полной ради побед»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал связь с великими гонщиками прошлого.
– Легенд вроде Михаэля Шумахера или Айртона Сенны вновь и вновь критиковали за агрессивный пилотаж. Рассматриваете ли вы критику как комплимент, когда вас сравнивают с такими гонщиками?
– Меня не волнуют комплименты, я хочу побеждать. И я всегда буду выкладываться по полной ради этого! Пожалуй, вот что объединяет меня с такими пилотами как Михаэль. Кроме того, он обращал внимание на все детали, чтобы обеспечить наилучший шанс на успех – как в болиде, работая над стилем пилотажа, так и развивая саму машину. Здесь нет места страху – но также надо пользоваться здравым смыслом.
– Кто ваш самый трудный соперник на данный момент? Ты сражаетесь с Ландо Норрисом за титул…
– Ландо – очень хороший пилот, но нет одного соперника, который превращал бы мою жизнь в ад. Команды слишком близки, чтобы была битва один на один. Каждый уик-энд все по-разному. Некоторые машины работают на каких-то трассах лучше, чем на других. То же относится к пилотам.
– Вы возглавляете чемпионат с отрывом в 47 очков от Норриса. Испортился бы ваш сон, если бы соперником был его напарник Оскар Пиастри, у которого, как считается, крепче нервы?
– Нет, я всегда сплю хорошо.
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