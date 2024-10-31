  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «С Шумахером объединяет то, что я всегда буду выкладываться по полной ради побед»
2

Макс Ферстаппен: «С Шумахером объединяет то, что я всегда буду выкладываться по полной ради побед»

Ферстаппен рассказал об общей черте с Шумахером.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал связь с великими гонщиками прошлого.

– Легенд вроде Михаэля Шумахера или Айртона Сенны вновь и вновь критиковали за агрессивный пилотаж. Рассматриваете ли вы критику как комплимент, когда вас сравнивают с такими гонщиками?

– Меня не волнуют комплименты, я хочу побеждать. И я всегда буду выкладываться по полной ради этого! Пожалуй, вот что объединяет меня с такими пилотами как Михаэль. Кроме того, он обращал внимание на все детали, чтобы обеспечить наилучший шанс на успех – как в болиде, работая над стилем пилотажа, так и развивая саму машину. Здесь нет места страху – но также надо пользоваться здравым смыслом.

– Кто ваш самый трудный соперник на данный момент? Ты сражаетесь с Ландо Норрисом за титул…

– Ландо – очень хороший пилот, но нет одного соперника, который превращал бы мою жизнь в ад. Команды слишком близки, чтобы была битва один на один. Каждый уик-энд все по-разному. Некоторые машины работают на каких-то трассах лучше, чем на других. То же относится к пилотам.

– Вы возглавляете чемпионат с отрывом в 47 очков от Норриса. Испортился бы ваш сон, если бы соперником был его напарник Оскар Пиастри, у которого, как считается, крепче нервы?

– Нет, я всегда сплю хорошо.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024

Какая же лотерея ждет «Ф-1» в Бразилии! Ферстаппен – №5 в рейтинге фаворитов, но в кого же верят?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
logoАйртон Сенна
logoМихаэль Шумахер
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
О покупке «Заубера» у «Ауди» инвестиционным фондом из Катара могут объявить в ближайшие недели (Джо Сейвард)
545 минут назад
Макс Ферстаппен: «Мне без разницы, Хэмилтон в «Мерседесе» или «Феррари». Ноль эмоций»
3сегодня, 12:38
Карлос Сайнс о шансах «Феррари» выиграть Кубок конструкторов: «Мы с Леклером оба верим, что это возможно»
сегодня, 12:36
На Гран-при Бразилии Джонни Херберт снова будет работать одним из стюардов
7сегодня, 11:57
Эдди Джордан: «Садясь за руль болида, Ферстаппен превращается в настоящего демона. Надевает шлем и у него сразу отрастают рога»
8сегодня, 11:45
Джо Сейвард: «Готов поставить небольшую сумму на то, что в 2025 году Колапинто станет напарником Ферстаппена в «Ред Булл»
7сегодня, 11:31
Гельмут Марко: «Все кончено в борьбе за Кубок конструкторов для «Ред Булл»
6сегодня, 11:02
«Макларен» представил новый болид «Формулы E»
сегодня, 10:38Фото
Гран-при Сан-Паулу-2024. Расписание трансляций
5сегодня, 10:30
Гельмут Марко: «Моторный штраф Ферстаппена в Бразилии неизбежен»
3сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото