  • Гюнтер Штайнер: «Норрис должен благодарить меня! Иначе его бы заставили поменять поврежденное переднее антикрыло»
Гюнтер Штайнер: «Норрис должен благодарить меня! Иначе его бы заставили поменять поврежденное переднее антикрыло»

Штайнер сообщил, как невольно помог Норрису.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал эпизод, когда пилоту «Макларена» Ландо Норрису разрешили доехать Гран-при Сингапура с поврежденным передним антикрылом.

В подкасте The Red Flags у итальянца спросили, сыграла ли роль национальность Норриса. Когда Штайнер работал в «Ф-1», гонщиков «Хааса» обязывали посещать боксы в аналогичной ситуации.

«Мне нужно рассказать историю целиком обо всей этой чуши. В то время был один гоночный директор [Эдуарду Фрейташ], и он не был британцем. Он просто не должен был стать гоночным директором «Ф-1». Он провел где-то пять или шесть Гран-при, а затем его отправили обратно в WEC, потому что этот парень был помешан на деталях болида.

Мы объясняли ему, как изготовлено антикрыло, и говорили, что деталь не отвалится. Ему было плевать. «О, это опасно, надо заехать в боксы».

Не знаю, сколько очков мы потеряли из-за этого чувака. А потом внезапно Фернандо Алонсо потерял зеркало, и оказалось, что все нормально! После этого вмешался [президент ФИА] Мохаммед бен Сулайем и поменял правила – и теперь допустимо, когда детали болтаются.

Ландо должен благодарить меня! [Иначе] его бы заставили поменять переднее антикрыло. Конечно, в тот момент я высказал свое мнение президенту [ФИА]. «Оставьте деталь в покое», – ответил Штайнер.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
