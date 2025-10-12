Гюнтер Штайнер: «Норрис должен благодарить меня! Иначе его бы заставили поменять поврежденное переднее антикрыло»

Штайнер сообщил, как невольно помог Норрису.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал эпизод, когда пилоту «Макларена » Ландо Норрису разрешили доехать Гран-при Сингапура с поврежденным передним антикрылом.

В подкасте The Red Flags у итальянца спросили, сыграла ли роль национальность Норриса. Когда Штайнер работал в «Ф-1», гонщиков «Хааса » обязывали посещать боксы в аналогичной ситуации.

«Мне нужно рассказать историю целиком обо всей этой чуши. В то время был один гоночный директор [Эдуарду Фрейташ], и он не был британцем. Он просто не должен был стать гоночным директором «Ф-1». Он провел где-то пять или шесть Гран-при, а затем его отправили обратно в WEC, потому что этот парень был помешан на деталях болида.

Мы объясняли ему, как изготовлено антикрыло, и говорили, что деталь не отвалится. Ему было плевать. «О, это опасно, надо заехать в боксы».

Не знаю, сколько очков мы потеряли из-за этого чувака. А потом внезапно Фернандо Алонсо потерял зеркало, и оказалось, что все нормально! После этого вмешался [президент ФИА] Мохаммед бен Сулайем и поменял правила – и теперь допустимо, когда детали болтаются.

Ландо должен благодарить меня! [Иначе] его бы заставили поменять переднее антикрыло. Конечно, в тот момент я высказал свое мнение президенту [ФИА]. «Оставьте деталь в покое», – ответил Штайнер.

