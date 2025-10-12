  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Мне не нравится ходить по паддоку. Было бы неплохо напоминать посетителям, что пилоты работают»
1

Карлос Сайнс: «Мне не нравится ходить по паддоку. Было бы неплохо напоминать посетителям, что пилоты работают»

Сайнс рассказал, почему всегда очень серьезен в паддоке.

Пилот «Уильямса» высказался о том, что в паддоке его считают одним из самых серьезных и недружелюбных пилотов по ходу гоночных уик-эндов.

Испанец отметил, что так проявляется его сосредоточенность на работе.

«Мы даже больше не ходим пешком [по паддоку], мы передвигаемся на велосипедах или скутерах, ведь в противном случае перемещаться очень трудно. Это правда, что 10-15 лет назад паддоку не хватало атмосферы, сейчас с этим нет проблем.

Я предпочитаю современный паддок тому, что был 10-15 лет назад. Но когда людям дают пропуска, стоит напоминать им, чтобы они были осторожнее. Вы хотите попросить сделать фото с теми, кто в этот момент работает: мы передвигаемся из пункта А в пункт Б по возможности максимально быстро, ведь нужно успеть сесть в машину или дать интервью. Возможно, было бы неплохо напоминать о том, что мы работаем.

Честно говоря, меня немного удивляет, насколько часто со мной хотят сфотографироваться. В эти моменты я стараюсь сконцентрироваться на собственных мыслях, у меня появляется немного неприятное выражение лица. Мама говорит, что мне нужно чаще улыбаться.

Но это правда, что мне не нравится ходить по паддоку – особенно в воскресенье. Я хочу как можно сильнее сфокусироваться и уединиться – а паддок в воскресенье становится безумным местом. Поэтому я стараюсь изолироваться», – объяснил Сайнс.  

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoУильямс
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-инженер Алонсо: «Фернандо раздал по 1000 евро в конвертах всем, кто работал с болидом. «Макларен» пригрозил уволить всех, кто не вернет деньги»
4 минуты назад
Руководитель «Астон Мартин»: «В случае с «Хондой» очень помогает присутствие Ньюи – у них есть опыт сотрудничества»
сегодня, 15:40
Джеймс Воулз: «У Сайнса ушло несколько гонок на то, чтобы полностью адаптироваться к болиду «Уильямса»
1сегодня, 15:09
Эксперт The Race Строу о Леклере: «Проблема в болиде и команде, а не в пилоте»
3сегодня, 14:55
Палоу объяснил, почему его не устроил контракт с «Маклареном»: «В «Индикаре» получал бы меньше всех – без возможности попасть в «Ф-1»
сегодня, 14:42
Марио Андретти: «В «Макларене» отдают предпочтение Норрису, кажется – не знаю почему»
7сегодня, 14:16
У Колапинто хорошие шансы сохранить место в «Альпин» в 2026-м (Лоренс Барретто)
3сегодня, 13:52
Шарль Леклер: «Когда речь заходит о «Феррари», то цель – 1-е место, а не борьба за 2-е, 3-е или 4-е в Кубке конструкторов»
4сегодня, 13:42
Дэн Тиктум: «У гонщика «Ф-1» нет жизни, нет молодости, в «Формуле E» можно заняться другими вещами»
2сегодня, 13:26
Андреа Стелла о подготовке к сезону-2026: «Это все равно что взобраться на Эверест»
1сегодня, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13