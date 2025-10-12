Карлос Сайнс: «Мне не нравится ходить по паддоку. Было бы неплохо напоминать посетителям, что пилоты работают»

Сайнс рассказал, почему всегда очень серьезен в паддоке.

Пилот «Уильямса » высказался о том, что в паддоке его считают одним из самых серьезных и недружелюбных пилотов по ходу гоночных уик-эндов.

Испанец отметил, что так проявляется его сосредоточенность на работе.

«Мы даже больше не ходим пешком [по паддоку], мы передвигаемся на велосипедах или скутерах, ведь в противном случае перемещаться очень трудно. Это правда, что 10-15 лет назад паддоку не хватало атмосферы, сейчас с этим нет проблем.

Я предпочитаю современный паддок тому, что был 10-15 лет назад. Но когда людям дают пропуска, стоит напоминать им, чтобы они были осторожнее. Вы хотите попросить сделать фото с теми, кто в этот момент работает: мы передвигаемся из пункта А в пункт Б по возможности максимально быстро, ведь нужно успеть сесть в машину или дать интервью. Возможно, было бы неплохо напоминать о том, что мы работаем.

Честно говоря, меня немного удивляет, насколько часто со мной хотят сфотографироваться. В эти моменты я стараюсь сконцентрироваться на собственных мыслях, у меня появляется немного неприятное выражение лица. Мама говорит, что мне нужно чаще улыбаться.

Но это правда, что мне не нравится ходить по паддоку – особенно в воскресенье. Я хочу как можно сильнее сфокусироваться и уединиться – а паддок в воскресенье становится безумным местом. Поэтому я стараюсь изолироваться», – объяснил Сайнс .

