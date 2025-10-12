Журналист Барретто: «У Расселла не будет недостатка в предложениях на 2027-й с такой формой в случае разрыва с «Мерседесом»

Инсайдер порассуждал о потенциальном уходе Расселла из «Мерседеса».

Журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто высказался о том, что Джордж Расселл до сих пор не продлил контракт с «Мерседесом».

«Как до этого дошло? Что ж, это связано с тем фактом, что на определенной стадии этого года четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен был доступен уже на следующий сезон – и «Мерседес» был в состоянии повышенной готовности.

До того момента у Расселла, который провел прекрасный старт сезона с тремя подиумами в первых четырех гонках, были отличные шансы на многолетний контракт.

Потенциальная доступность Ферстаппена поставила переговоры на паузу. Когда пилот «Ред Булл » подтвердил, что останется в команде в 2026-м, не было сомнений, что Расселл в итоге продолжит выступать за «Мерседес» в следующем сезоне – но на каких условиях, было неясно.

Учитывая то, что контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года, но потенциально он может уйти раньше, желание «Мерседеса» не определяться со своими пилотам на долгий срок, пожалуй, объяснимо – естественно, Расселла это разочаровывает.

Хотя Расселл не уступил место Ферстаппену на 2026-й, есть реальный шанс, что такое случится в будущем – поэтому он ограничен в длительности сделки, которую может согласовать, несмотря на потрясающую нынешнюю форму.

Плюс для Расселла заключается в том, что он пилотирует на невероятно высоком уровне и является одним из трех лучших пилотов в мире прямо сейчас по выступлениям.

Когда о соглашении с «Мерседесом» объявят, он сможет сосредоточиться на том, чтобы такая потрясающая форма сохранялась – и на том, чтобы у «серебряных стрел» были все поводы его оставить.

А если с ним решат разорвать, несмотря на такую форму, у него не будет недостатка в предложениях на 2027-й, когда, как ожидается, рынок пилотов оживет с новой силой», – написал Барретто.

