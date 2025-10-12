  • Спортс
Джеймс Воулз: «У Сайнса ушло несколько гонок на то, чтобы полностью адаптироваться к болиду «Уильямса»

Воулз считает, что Сайнс быстро привык к болиду «Уильямса».

Руководитель «Уильямса» заявил, что Карлосу Сайнсу удалось адаптироваться к болиду быстрее, чем ожидали в команде.

«Я бы сказал, что у него ушло несколько гонок на то, чтобы полностью войти в ритм. Между силовыми установками [«Феррари» и «Мерседеса»] есть разница, еще болиды отличаются с точки зрения баланса. Вполне уверен, что Льюис Хэмилтон тоже сталкивается с трудностями в этом плане. «Уильямс» весьма отличается от «Феррари».

Если вы помните, вроде как в Имоле Карлос опередил Алекса [Албона] в квалификации. У него вполне неплохая статистика в квалификациях. По ходу сезона он часто сталкивался с непредсказуемыми событиями. Так что он отчасти прав [когда говорит, что переход в «Уильямс» прошел плавно]», – сказал Воулз.

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
