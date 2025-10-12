«Ф-1» о критике от Алонсо и Сайнса: «Мы никогда не жертвуем борьбой на трассе и прекрасно справляемся с крайне сложными ситуациями»
Испанские гонщики «Уильямса» и «Астон Мартин» Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо раскритиковали «Формулу-1» за отсутствие в трансляции Гран-при Сингапура некоторых обгонов и излишнее внимание к девушкам пилотов и знаменитостям.
«Мы неизменно сосредоточены на том, чтобы предоставлять нашим фанатам лучший показ гонок и никогда не жертвуем ключевым аспектом – борьбой на трассе.
Наша команда прекрасно справляется, освещая крайне сложные ситуации, когда разные болиды находятся в разных точках автодрома, а также предоставляет отличный контекст, показывая трибуны, статусных гостей и локацию Гран-при.
Мы всегда стремимся к совершенству и улучшениям», – заявил в ответ представитель чемпионата.
