«Ф-1» о критике от Алонсо и Сайнса: «Мы никогда не жертвуем борьбой на трассе и прекрасно справляемся с крайне сложными ситуациями»

В «Ф-1» отреагировали на возмущение трансляциями гонок.

Испанские гонщики «Уильямса » и «Астон Мартин » Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо раскритиковали «Формулу-1» за отсутствие в трансляции Гран-при Сингапура некоторых обгонов и излишнее внимание к девушкам пилотов и знаменитостям.

«Мы неизменно сосредоточены на том, чтобы предоставлять нашим фанатам лучший показ гонок и никогда не жертвуем ключевым аспектом – борьбой на трассе.

Наша команда прекрасно справляется, освещая крайне сложные ситуации, когда разные болиды находятся в разных точках автодрома, а также предоставляет отличный контекст, показывая трибуны, статусных гостей и локацию Гран-при.

Мы всегда стремимся к совершенству и улучшениям», – заявил в ответ представитель чемпионата.

