  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Ф-1» о критике от Алонсо и Сайнса: «Мы никогда не жертвуем борьбой на трассе и прекрасно справляемся с крайне сложными ситуациями»
1

«Ф-1» о критике от Алонсо и Сайнса: «Мы никогда не жертвуем борьбой на трассе и прекрасно справляемся с крайне сложными ситуациями»

В «Ф-1» отреагировали на возмущение трансляциями гонок.

Испанские гонщики «Уильямса» и «Астон Мартин» Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо раскритиковали «Формулу-1» за отсутствие в трансляции Гран-при Сингапура некоторых обгонов и излишнее внимание к девушкам пилотов и знаменитостям.

«Мы неизменно сосредоточены на том, чтобы предоставлять нашим фанатам лучший показ гонок и никогда не жертвуем ключевым аспектом – борьбой на трассе.

Наша команда прекрасно справляется, освещая крайне сложные ситуации, когда разные болиды находятся в разных точках автодрома, а также предоставляет отличный контекст, показывая трибуны, статусных гостей и локацию Гран-при.

Мы всегда стремимся к совершенству и улучшениям», – заявил в ответ представитель чемпионата.

Карлос Сайнс: «В трансляцию Гран-при Сингапура не попал ни один из моих обгонов. «Ф-1» перебарщивает с показом знаменитостей и подруг гонщиков»

20 секунд уделили девушкам пилотов в трансляции Гран-при Сингапура. Сайнс жаловался, что «Ф-1» «перебарщивает» с показом подруг

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1i.com
logoФормула-1
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Барретто: «У Расселла не будет недостатка в предложениях на 2027-й с такой формой в случае разрыва с «Мерседесом»
42 минуты назад
Экс-инженер Алонсо: «Фернандо раздал по 1000 евро в конвертах всем, кто работал с болидом. «Макларен» пригрозил уволить всех, кто не вернет деньги»
5сегодня, 16:53
Карлос Сайнс: «Мне не нравится ходить по паддоку. Было бы неплохо напоминать посетителям, что пилоты работают»
2сегодня, 16:02
Руководитель «Астон Мартин»: «В случае с «Хондой» очень помогает присутствие Ньюи – у них есть опыт сотрудничества»
сегодня, 15:40
Джеймс Воулз: «У Сайнса ушло несколько гонок на то, чтобы полностью адаптироваться к болиду «Уильямса»
2сегодня, 15:09
Эксперт The Race Строу о Леклере: «Проблема в болиде и команде, а не в пилоте»
4сегодня, 14:55
Палоу объяснил, почему его не устроил контракт с «Маклареном»: «В «Индикаре» получал бы меньше всех – без возможности попасть в «Ф-1»
сегодня, 14:42
Марио Андретти: «В «Макларене» отдают предпочтение Норрису, кажется – не знаю почему»
7сегодня, 14:16
У Колапинто хорошие шансы сохранить место в «Альпин» в 2026-м (Лоренс Барретто)
3сегодня, 13:52
Шарль Леклер: «Когда речь заходит о «Феррари», то цель – 1-е место, а не борьба за 2-е, 3-е или 4-е в Кубке конструкторов»
5сегодня, 13:42
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13