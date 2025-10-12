Сьюзи Вольфф рассказала, как в 2007-м в ее номер пытался вломиться «один из самых могущественных мужчин в «Ф-1» после вечеринки в 2 часа ночи

Сьюзи Вольфф сообщила о неприятном эпизоде с влиятельным человеком из «Ф-1».

Управляющий директор «Академии «Ф-1» Сьюзи Вольфф поделилась воспоминаниями о случае, который произошел в 2007-м.

В своей книге Driven Вольфф рассказала, как посетила рождественскую вечеринку Hugo Boss. Сьюзи не пила, поэтому пошла спать, когда тусовка переместилась в бар отеля. Примерно в два часа ночи телефон в ее номере зазвонил – с ней пытался связаться «один из самых могущественных мужчин в «Формуле-1», который был пьян.

Вольфф повесила трубку, после чего человек позвонил вновь и спросил, в каком она номере.

«Я с усилием усмехнулась – коротко и отстраненно. «Нет-нет, не приходи ко мне в номер». Я положила трубку», – пишет Сьюзи в своей книге. Когда телефон зазвонил вновь, она выдернула провод из стены. Спустя мгновение мужчина стучал в дверь и дергал за ручку.

«Что мне делать, если дверь откроется? Я не могла придумать, кого позвать на помощь. Я изучила планировку номера. Шкаф. Дверь на лестницу. Если ему удастся вломиться, я проберусь в шкаф, подожду, а затем убегу, как только предоставится шанс», – говорится в книге.

Вольфф вспоминает, что не смогла спать в ту ночь, дождалась рассвета и покинула отель. Позже мужчина извинился.

Сьюзи вспоминает, что инцидент был «пугающим из-за огромной власти этого человека».

