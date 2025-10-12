Экс-инженер Алонсо: «Фернандо раздал по 1000 евро в конвертах всем, кто работал с болидом. «Макларен» пригрозил уволить всех, кто не вернет деньги»

Слейд рассказал о конвертах с деньгами от Алонсо и реакции «Макларена».

Марк Слейд, бывший инженер Фернандо Алонсо в «Макларене», поделился историей, которая случилась в 2007-м, после первого прихода испанца в команду из Уокинга.

«На «Нюрбургринге » в 2007 году, в первый день уик-энда, Фернандо подошел ко мне и спросил: «Можешь составить список всех людей, работавших с моим болидом?» Я подумал: «Ладно, я могу это сделать». А потом спросил: «До какой степени?» Ведь есть парень, который выдает детали для механиков – невозможно четко определить, кто работает над машиной, а кто нет.

Как бы то ни было, я составил список, насколько смог, включив туда человека, ответственного за топливо, и того, кто отвечал за покрышки. Но я не знал, зачем ему этот список.

Чуть позже он попросил: «Можешь привести этих ребят, чтобы встретиться со мной?» Он просто хотел пообщаться с ними перед стартом уик-энда. Я ответил: «Конечно, без проблем». Я позвал парней, сообщил им: «Выходите, Фернандо хочет немного поговорить с нами».

И он сказал: «В «Рено» я привык разделять свои призовые с ребятами, которые трудятся над болидом. В «Макларене» я так пока не делал, но хочу показать, что ценю такую хорошую работу с машиной». Он вручил конверты, мы их открыли, и там было, думаю, по тысяче евро в каждом.

Я был поражен. И Тайлер, один из парней, сказал: «Надо же, это немного странно, такого никогда не было». И, пожалуй, мы были застигнуты врасплох, не знали, как отреагировать. Поэтому просто сказали: «Это очень мило, спасибо большое».

И он очень скромно повел себя со мной, просто сказал: «Я очень ценю твою помощь». Мы вернулись к своим делам, а позже [спортивный директор «Макларена » в тот момент] Дэйв Райан пришел в моторхоум со свирепым лицом и спросил: «Что за фигня случилась в боксах?» И я ответил: «Что ж, Фернандо…», а он: «Да, я так и подумал. В общем, вы должны отдать нам все эти деньги. Это просто возмутительно, мы не можем позволить такому происходить в команде».

И я сказал: «О, что ж, мне очень жаль, я не знал». Он сказал, что все, кто не вернут деньги, будут уволены. И мы такие: «Окей-окей». Все вернули свои конверты. Я так думаю, что в итоге их отдали Фернандо и сказали, что так больше делать нельзя.

Я уверен [что такое происходило в других командах]. На самом деле я считаю, что это правильно. Откровенно говоря, я с этим согласен. Но история вышла наружу, попала в прессу, и фактически говорилось о том, что Фернандо пытался купить лояльность своих механиков. Может, я наивен, но мне так не казалось. Тогда это было нормально. Я знаю людей, которые работали с другими пилотами – скажем, парня, которому Патрезе отдал часы, других людей, которым дарили разные вещи. Насколько я понял, история про «Рено» была правдой – он делился с парнями», – сообщил Слейд.

Хэмилтон ответил на жалобы Алонсо в Сингапуре отрывками из британского ситкома

Современный «Макларен» лучший в истории? Наш рейтинг