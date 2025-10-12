Руководитель «Астон Мартин»: «В случае с «Хондой» очень помогает присутствие Ньюи – у них есть опыт сотрудничества»

В «Астон Мартин» оценили сотрудничество с «Хондой».

Руководитель «Астон Мартин » Эндрю Коуэлл позитивно высказался о работе с «Хондой», которая будет поставлять команде моторы с 2026-го. Об этом его спросили во время гоночного уик-энда в Сингапуре.

«С «Хондой» у нас все хорошо. В этой компании все основано на инженерном подходе – прямо как в «Астон Мартин». Они стремятся к инновациям и обладают большой страстью, решимостью и смелостью. В понедельник [после Гран-при Сингапура] я лечу в Сакуру [на базу «Хонды»], где проведу несколько дней.

Для команды это потрясающий период. Сейчас мы простая клиентская команда [«Мерседеса»], которая практически ничего не решает, когда речь заходит о конструкции задней части болида. Но теперь мы можем обсудить, как лучше сконструировать переднюю часть силовой установки, как выгоднее разместить систему охлаждения, как быть с трансмиссией – как все это соединить.

Полагаю, именно здесь нам очень помогает присутствие Эдриана Ньюи, который включился в работу с марта. У него есть опыт работы с «Хондой» [в «Ред Булл»], так что он уже понимает, как лучше все организовать. Это потрясающее время», – сказал Коуэлл.

