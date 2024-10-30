Какая же лотерея ждет «Ф-1» в Бразилии! Ферстаппен – №5 в рейтинге фаворитов, но в кого же верят?

В «Формуле-1» продолжается самый изнурительный отрезок сезона: третья гонка подряд в американском турне. Мини-марафон закончится в Бразилии – спринт и гонка могут стать определяющими в контексте как чемпионского зачета, так и неожиданно упорной борьбы за Кубок Конструкторов.

Ферстаппен не выигрывает с июня, но шансов на титул все больше

В Мексике лидер чемпионата мира закончил гонку только шестым, но это – рабочий результат. Ландо Норрис не отыграл достаточно за счет второй позиции. Британцу желательно побеждать во всех гонках и рассчитывать хотя бы на один большой провал от Макса.

Удивительно, но в рамках пяти этапов лучший график набора очков у Шарля Леклера. Монегаск, конечно, не успевает подъехать третьим в борьбу за титул, но каждым успешным выступлением увеличивает шансы «Феррари» на Кубок Конструкторов.

До Гран-при Сан-Паулу глобальных изменений по котировкам в чемпионской гонке нет: Ферстаппен уверенно движется к победе, а коэффициенты на Норриса растут (1.22 против 4.30).

Будет ли первая победа «Феррари» за 16 лет?

А вот в командном зачете намечается борьба едва ли не до последней гонки. «Ред Булл» уже почти официально списан – коэффициент 50.00. Без достойных результатов второго пилота сложно претендовать на трофей, а Серхио Перес в последний раз был хотя бы в пятерке еще в мае.

Главная интрига – погоня «Феррари» за «Маклареном».

За три этапа итальянский производитель отыграл 46 очков; теперь нужно ликвидировать 29 баллов за четыре гонки и два спринта – посильная задача. Так думают и букмекеры: коэффициент на трофей «Феррари» резко опустился до 2.60, хотя еще до Мексики предлагалось ставить на итальянцев за 7.00.

В последний раз похожее сражение за Кубок Конструкторов было в 2008 году. Тогда пилоты «Феррари» опередили «Макларен» на 21 очко.

Сенсационный расклад в Бразилии – так мало на Сайнса никогда не давали, Ферстаппен – №5

Аналитики представили отнюдь не типичный расклад по коэффициентам на Гран-при Сан-Паулу: впервые в сезоне настолько большое преимущество отдается пилотам «Феррари». Шарль Леклер ранее уже попадал в топ-3 до старта, но вот Карлос Сайнс за 4.00 – аномалия. Испанец никогда не был настолько высоко в рамках предстартовых прогнозов. Фактически букмекеры дают 25% на его победу в Бразилии. Год назад коэффициент на Сайнса был 33.00, а Леклер стоял за 29.00.

Ландо Норрис пока имеет небольшое преимущество над Шарлем, но фактически шансы равны: коэффициент 3.00 против 3.40.

А вот Макса Ферстаппена снова отправили лишь на пятую позицию – 10.00. Чемпиона не ждут даже на подиуме.

Причем больше всего котируют шансы именно «Феррари» – даже не «Макларена»!

Откуда такая смена? Важные факторы трека и автодрома – они все превратят в лотерею

В Сан-Паулу продолжили тренд почти всех локаций сезона: переложили асфальт на новый – экспериментальный, более ровный и долговечный. Это следствие роста конкуренции за место в календаре: по мере роста аудитории «Ф-1» возрастает и запрос на проведение этапов во всевозможных локациях от Таиланда до Руанды, а только в Южной Америке уже возникли конкуренты для бразильской локации в лице колумбийской Барранкильи и соседней Аргентины. Да и внутри страны Рио уже не первый год пытается переманить этап с родины Айртона Сенны – нужно соответствовать всем современным требованиям перед волной реноваций.

Из минусов для пелотона: обнуляются все исторические данные по покрышкам и настройкам – и у самой «Пирелли» в том числе. Также шинники привезли линейку составов на шаг мягче по сравнению с предыдущим сезоном – в итоге выходят совсем другие симуляции и по сцеплению, и по распределению нагрузок, и по потенциальному износу.

Командам придется как-то подстраиваться – и это в спринтерский уик-энд с одной практикой!

А еще – в потенциально дождевой.

Любая сессия на шинах для такой погоды не дает собрать ценнейшую информацию для заездов посуху – и наоборот. Потому Гран-при видится как полная лотерея, и раз уж трек больше всего выставляет требования именно к прижимной силе, то логично считать здесь фаворитами «Макларен» и «Ред Булл» – команды с лучшими «пиковыми» показателями по этой составляющей. Вот только Максу Ферстаппену обещали неизбежный штраф за замену мотора на ближайших Гран-при, а «Феррари» больше всех выигрывали от хаоса вокруг в 2024-м. Особенно когда лидеру чемпионата нужно любой ценой отбиваться от Норриса, и авария с взаимным сходом его полностью устраивает…

Неужели победная серия Скудерии продолжится при любой погоде?

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Chris Graythen / Staff