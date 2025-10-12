Юки Цунода о скрытом таланте: «Обоняние. Я чувствителен, когда портят воздух, но и сам часто это делаю»

Цунода рассказал о неожиданном даре от природы.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода ответил на вопрос о неожиданном скрытом таланте.

«Обоняние – у меня довольно чувствительный нос. Пожалуй, в целом я довольно чувствителен, когда портят воздух, поэтому не знаю, хорошо это или нет, откровенно говоря. Но я и сам довольно часто порчу воздух, так что…

Что касается еды, ты можешь понюхать и понять, какие ингредиенты использовали», – заявил японский гонщик.

