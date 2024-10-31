Зак Браун о Ферстаппене в Мексике: «Возмутительно и опасно. Пилотируй как чемпион»

Браун призвал Ферстаппена вспомнить, что тот является чемпионом «Ф-1».

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун осудил действия пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена в борьбе с Ландо Норрисом .

Босс предположил, что его гонщик не смог претендовать на победу по итогам Гран-при Мехико из-за нарушений Ферстаппена.

«Я посчитал это возмутительным. Макс – такой отличный гонщик. Тебе просто не нужно так пилотировать. Просто пилотируй как чемпион мира, которым ты являешься. В этом нет необходимости, это создает опасность для всех и не является честной борьбой.

Штрафы вполне обоснованные. Снимаю шляпу перед стюардами ФИА. Давайте сражаться чисто до конца года, сражаться жестко.

Пожалуй, это стоило нам шанса на победу – очень разочаровывает. Хотя [Макс] сломал собственную гонку, он, возможно, отнял победу у нас», – сказал Браун в интервью Viaplay.

«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все – и грядет еще один

Дэймон Хилл о пилотаже Ферстаппена: «Нельзя превращать «Формулу-1» в дерби на выбывание»