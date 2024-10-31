Зак Браун о Ферстаппене в Мексике: «Возмутительно и опасно. Пилотируй как чемпион»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун осудил действия пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе с Ландо Норрисом.
Босс предположил, что его гонщик не смог претендовать на победу по итогам Гран-при Мехико из-за нарушений Ферстаппена.
«Я посчитал это возмутительным. Макс – такой отличный гонщик. Тебе просто не нужно так пилотировать. Просто пилотируй как чемпион мира, которым ты являешься. В этом нет необходимости, это создает опасность для всех и не является честной борьбой.
Штрафы вполне обоснованные. Снимаю шляпу перед стюардами ФИА. Давайте сражаться чисто до конца года, сражаться жестко.
Пожалуй, это стоило нам шанса на победу – очень разочаровывает. Хотя [Макс] сломал собственную гонку, он, возможно, отнял победу у нас», – сказал Браун в интервью Viaplay.
«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все – и грядет еще один
Дэймон Хилл о пилотаже Ферстаппена: «Нельзя превращать «Формулу-1» в дерби на выбывание»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий