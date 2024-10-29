  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Норрис тормозил раньше в борьбе с Ферстаппеном, чем на лучшем круге. Хорнер утверждал обратное (PlanetF1)
Фото
8

Норрис тормозил раньше в борьбе с Ферстаппеном, чем на лучшем круге. Хорнер утверждал обратное (PlanetF1)

Появилась телеметрия борьбы между Ферстаппеном и Норрисом в Мексике.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пришел на пресс-конференцию после Гран-при Мехико с распечатанными графиками скорости и заявил, что пилот «Макларена» Ландо Норрис был на 15 км/ч быстрее в четвертом повороте перед инцидентом с Максом Ферстаппеном, чем на своем лучшем круге.

Менеджер делал вывод, что британец не вписался бы в поворот, и настаивал на том, что один из десятисекундных штрафов, полученных Ферстаппеном, несправедливый. Кроме того, Кристиан утверждал, что Ландо тормозил позже, чем на быстрейшем круге.

Портал PlanetF1 выложил графики скорости и работы с педалями газа и тормоза. На десятом круге, когда случился спорный эпизод, Норрис действительно был на 14 км/ч быстрее, чем на 68-м (лучшем). Однако Хорнер не упомянул, что в первом случае британец воспользовался DRS и слипстримом, а во втором ехал в чистом воздухе.

На десятом круге Норрис начал отпускать педаль газа существенно раньше, хоть и делал это более плавно, чтобы оказаться первым на апексе.

Перед инцидентом с Максом Ландо нажал на педаль тормоза на несколько метров раньше, чем на быстрейшем круге.

Стоит отметить, что два круга сложно сравнивать напрямую не только из-за эффектов DRS и слипстрима, но также из-за разницы в массе болида. Как указывал Хорнер, «Макларен» Норриса на десятом круге был «где-то на 80 кг тяжелее», чем на 68-м.

Хорнер пришел с телеметрией на пресс-конференцию: «Норрис в борьбе с Ферстаппеном на 15 км/ч быстрее, чем на лучшем круге, и не попадал в поворот»

Изображения: PlanetF1

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoФИА
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
регламент
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Руководитель «РБ» Мекьес: «Один из сильнейших уик-эндов команды по темпу пошел под откос с момента аварии Цуноды в квалификации»
10 минут назад
Андреа Стелла: «Норрис мог побороться за победу в Мексике без инцидентов с Ферстаппеном»
5сегодня, 09:25
Победа Сайнса, жара между Ферстаппеном и Норрисом (снова), рекорд Алонсо, мат Леклера и другие события Гран-при Мехико
вчера, 19:10
«Потеряли 3 секунды из-за круговых». Фредерик Вассер уверен – Леклер мог удержать Норриса и финишировать 2-м
22вчера, 18:44
Франко Колапинто об интересе со стороны «Ред Булл»: «Вообще не понимаю, о чем речь»
3вчера, 17:36
Йос Ферстаппен: «Макс не собирается менять свой стиль пилотажа только потому, что так решили несколько стюардов, которые его недолюбливают»
26вчера, 16:15
Фредерик Вассер: «Пока СМИ не обращают внимания на «Феррари», команда может сосредоточиться на работе – это идеальная ситуация»
7вчера, 15:32
Шарль Леклер: «Кубок конструкторов – реалистичная цель для «Феррари». Можно полагаться на себя, в отличие от чемпионата пилотов»
6вчера, 14:57
Перес уверен в сохранении места в «Ф-1»: «Буду выступать на Гран-при Мехико в следующем году»
29вчера, 14:49
Тото Вольфф: «Штрафы Ферстаппена создадут прецедент»
32вчера, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото