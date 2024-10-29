Норрис тормозил раньше в борьбе с Ферстаппеном, чем на лучшем круге. Хорнер утверждал обратное (PlanetF1)
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пришел на пресс-конференцию после Гран-при Мехико с распечатанными графиками скорости и заявил, что пилот «Макларена» Ландо Норрис был на 15 км/ч быстрее в четвертом повороте перед инцидентом с Максом Ферстаппеном, чем на своем лучшем круге.
Менеджер делал вывод, что британец не вписался бы в поворот, и настаивал на том, что один из десятисекундных штрафов, полученных Ферстаппеном, несправедливый. Кроме того, Кристиан утверждал, что Ландо тормозил позже, чем на быстрейшем круге.
Портал PlanetF1 выложил графики скорости и работы с педалями газа и тормоза. На десятом круге, когда случился спорный эпизод, Норрис действительно был на 14 км/ч быстрее, чем на 68-м (лучшем). Однако Хорнер не упомянул, что в первом случае британец воспользовался DRS и слипстримом, а во втором ехал в чистом воздухе.
На десятом круге Норрис начал отпускать педаль газа существенно раньше, хоть и делал это более плавно, чтобы оказаться первым на апексе.
Перед инцидентом с Максом Ландо нажал на педаль тормоза на несколько метров раньше, чем на быстрейшем круге.
Стоит отметить, что два круга сложно сравнивать напрямую не только из-за эффектов DRS и слипстрима, но также из-за разницы в массе болида. Как указывал Хорнер, «Макларен» Норриса на десятом круге был «где-то на 80 кг тяжелее», чем на 68-м.
Хорнер пришел с телеметрией на пресс-конференцию: «Норрис в борьбе с Ферстаппеном на 15 км/ч быстрее, чем на лучшем круге, и не попадал в поворот»
Изображения: PlanetF1
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