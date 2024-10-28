Тото Вольфф: «Штрафы Ферстаппена создадут прецедент»
Вольфф высказался об изменении судейских трактовок борьбы на трассе.
Исполнительный директор «Мерседеса» считает, что стюарды отныне не будут позволять гонщикам действовать в стиле Макса Ферстаппена, который формально держался в рамках правил, но при этом выдавливал соперников с трассы в плотной борьбе.
На Гран-при Мехико Ферстаппена дважды оштрафовали за слишком агрессивные действия против Ландо Норриса и обгон за пределами трассы.
«Гонщик всегда будет стремиться атаковать на пределе. И когда правила, или их интерпретация, позволяют ему действовать определенным образом, гонщик вроде Макса всегда будет этим пользоваться.
И, как я понимаю, теперь эти правила стали применять и интерпретировать немного иначе. И это изменит то, как гонщики будут действовать в борьбе между собой в будущем. Подобных маневров [как у Ферстаппена в двух последних гонках] вы больше не увидите.
Думаю, штрафы Ферстаппена создадут прецедент. И я полагаю, что с настоящего момента гонщики будут обязаны оставлять сопернику место на внешней траектории при прохождении поворота, если они едут бок о бок. А вот поздно тормозить, выталкивая машину соперника за пределы трассы, и при этому самому выезжая за границы трека, уже будет нельзя. И для гонок это хорошая новость», – рассказал Вольфф.
Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!
Что случилось на Гран-при Мексики: куда провалился Ферстаппен? Как «Феррари» пробилась к победе через невезение?
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