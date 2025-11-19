  • Спортс
  • Кими Антонелли: «Хочу не просто достичь уровня Расселла, а превзойти его и стать быстрейшим в «Ф-1»
Кими Антонелли: «Хочу не просто достичь уровня Расселла, а превзойти его и стать быстрейшим в «Ф-1»

Антонелли заявил, что стремится превзойти Расселла.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о целях на оставшиеся гонки, а также поделился мыслями о борьбе с напарником Джорджем Расселлом.

– Если говорить о команде, нам нужно защитить второе место в Кубке конструкторов в борьбе с «Феррари». К счастью, у меня очень хороший напарник в лице Джорджа. Он снова и снова доказывает свою силу – с хорошей машиной ему не страшен любой соперник. Сезон-2025 – безусловно, лучший в его карьере.

– У тебя хорошие отношения с Расселлом?

– Да, ведь он очень профессионален. Хорошая атмосфера в команде также способствует этому – как в моменты успехов, так и при неудачах.

– Есть ли цель стать таким же сильным пилотом, как и Джордж Расселл?

– Я хочу не просто достичь его уровня. Нет. Я хочу превзойти его. В конце концов, я выступаю в «Формуле-1» для того, чтобы стать быстрейшим. И не только внутри команды!

– Ты действительно веришь в такие большие цели?

– Что за вопрос. В противном случае я был бы неподходящим человеком для команды. Расселл, наверное, сейчас на пике своей карьеры. Так что моя задача в данный момент сложнее.

«Вы с ума сошли?» Алексей Попов о поздравлении Антонелли с рекордом по очкам в дебютном сезоне

Владимир Башмаков: «Антонелли – внешне как гибрид Сенны и Росси. Безупречный Гран-при, Расселл будто был в роли Пиастри»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoФеррари
logoДжордж Расселл
logoМерседес
