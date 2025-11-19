  • Спортс
  • Дженсон Баттон: «Хочет ли британская команда победы Норриса? Браун и Стелла – не британцы»
15

Дженсон Баттон: «Хочет ли британская команда победы Норриса? Браун и Стелла – не британцы»

Баттон считает необоснованными обвинения «Макларена» в фаворитизме.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон высказался о трудностях Оскара Пиастри в «Макларене» и прокомментировал мнение о том, что команда работает на британца Ландо Норриса.

Дженсон напомнил, что ключевые решения в Уокинге принимают американец Зак Браун и итальянец Андреа Стелла.

«Всегда неприятно, когда гонщик не может показать все, на что способен, ведь мы знаем, как хорош Оскар. И я хочу, чтобы борьба продолжилась до Абу-Даби, потому что туда приеду я. Было бы здорово увидеть развязку своими глазами.

[Пиастри] нужно общаться с руководством, с Заком, с Андреа, спросить: «Правда ли это? Были решения справедливыми? Повторится ли это? Поддерживаете ли вы меня?»

И необходимо верить, что команда поступает честно. Это главное. Часто говорят: «О, но правда ли [в «Макларене»] так думают? Может, они хотят, чтобы британский пилот победил в чемпионате? Ведь это британская команда».

Что ж, Зак – не британец. Андреа – не британец. Пусть выиграет сильнейший», – заключил Баттон.

Алан Джонс о фаворитизме в «Макларене»: «Величайший бред всех времен»

Дэвид Крофт: «Пиастри выиграет титул – я ставил на Оскара весь год и не стану менять мнение»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
