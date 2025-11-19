Дэвид Крофт: «Пиастри выиграет титул – я ставил на Оскара весь год и не стану менять мнение»

Комментатор Sky Sports Крофт все еще верит в титул Пиастри.

Дэвид Крофт, комментирующий «Формулу-1» на Sky Sports, сделал прогноз на исход чемпионата.

«Я скажу, что Оскар [Пиастри ] выиграет титул, потому что я ставил на него весь год. И я очень упрямый – не стану менять мнение. Случится это или нет – не знаю.

Пожалуй, у меня больше шансов сделать берди в [гольф-клубе] Yas Links в Абу-Даби, чем у Оскара стать чемпионом. Но кто знает – я уже делал берди в Yas Links, и Оскар может выиграть титул», – заявил британец.

