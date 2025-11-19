Норрис представил шлем для 150-го Гран-при. Расцветку создал художник Бронкхорст
Норрис отметит юбилейную гонку за «Макларен» в особом шлеме.
Гран-при Лас-Вегаса станет 150-м в карьере Ландо Норриса и 150-м для британца в составе «Макларена».
Норрис сравняется с Дэвидом Култхардом – рекордсменом по гонкам в составе коллектива из Уокинга.
Для американского этапа Ландо подготовил особый шлем. Автором дизайна стал художник Вернер Бронкхорст.
