Норрис представил шлем для 150-го Гран-при. Расцветку создал художник Бронкхорст

Норрис отметит юбилейную гонку за «Макларен» в особом шлеме.

Гран-при Лас-Вегаса станет 150-м в карьере Ландо Норриса и 150-м для британца в составе «Макларена ».

Норрис сравняется с Дэвидом Култхардом – рекордсменом по гонкам в составе коллектива из Уокинга.

Для американского этапа Ландо подготовил особый шлем. Автором дизайна стал художник Вернер Бронкхорст.

Норрис 7 лет просидел в «Макларене» в ожидании титула «Ф-1». Его звали «Ред Булл» и «Мерседес»

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Фото: соцсети команды «Макларен»