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Ландо Норрис: «Ферстаппена и меня не нужно было штрафовать в Австрии и США. В Мексике другой уровень в обоих случаях»

Норрис высказался о спорных штрафах в Австрии и США.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос, доволен ли он тем, что соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена дважды наказали за маневры на Гран-при Мехико.

Британец вспомнил эпизоды в Австрии и США – в первом случае оштрафовали Ферстаппена, во втором – самого Ландо.

«Я доволен не из-за этого, я доволен, так как занял второе место.

В Австрии никто не должен был получить штраф, я бы так сказал. Да, может, я немного поменял свои взгляды. Не считаю, что в Остине нужно было кого-либо наказывать. Скажем так, мы оба в каком-то смысле сделали что-то не то. Есть ощущение, что меня заставили переступить черту. Большая часть пилотов считает так же – поэтому вы слышали разговоры об изменениях в правилах после прошлого уик-энда. Причина в том, что есть общий консенсус – то, что произошло тогда, не было правильным.

Что касается сегодня, это другой уровень в обоих случаях. Я был впереди Макса в зоне торможения, на апексе. Я избегал столкновения. Вот в чем разница. Может, он считает иначе, но, на мой взгляд, это был перебор, и, очевидно, стюарды согласились. Я не рассматриваю это как победу или что-то такое, скорее надеюсь, что Макс поймет – он зашел слишком далеко.

Я всегда сражался честно. Я такой. Может, иногда я проигрывал, поскольку был слишком честным, недостаточно агрессивным – надо найти баланс.

Я буду делать то, что могу, буду бороться честно. Если он не будет, все сложится как сегодня. Но, думаю, он хочет сражаться честно. Полагаю, он получает удовольствие от такой борьбы», – отметил Норрис.

Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!

Ландо Норрис: «Инциденты с Ферстаппеном говорят сами за себя. Макс пожертвовал собой ради борьбы со мной»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Гран-при США
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