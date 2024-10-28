Ландо Норрис: «Инциденты с Ферстаппеном говорят сами за себя. Макс пожертвовал собой ради борьбы со мной»

Норрис поделился мыслями о нарушениях Ферстаппена против себя.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис после финиша вторым на Гран-при Мехико ответил на вопрос о двух штрафах, которые в борьбе с ним получил гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен.

«Вряд ли мне нужно долго рассуждать. Да, думаю, случившееся говорит само за себя. Я сделал все, что предусмотрено правилами, инструкциями и тому подобным, но [обгону] просто не суждено было случиться. И, конечно, он получил какие-то штрафы.

Я всегда говорил, что на каждом уик-энде ожидаю жестких сражений с Максом. Очевидно, что ему без разницы, победит он или финиширует вторым, его единственная задача – обыграть меня. И он жертвует собой ради этого, как случилось сегодня.

Но я хочу, чтобы между нами были хорошие битвы, как я видел в его исполнении кучу раз. Но честные. Он всегда доходит до предела, бороться с Максом всегда тяжело. Он никогда не станет облегчать сопернику жизнь, особенно мне на данной стадии сезона. Но сегодня, думаю, просто… Это не было честной, чистой борьбой. Так что, полагаю, он получил то, что напрашивалось», – заявил британец.

Ландо согласился, что Ферстаппен сражался с ним жестче, чем на Гран-при США , а также рассказал, обсудит ли инциденты с соперником:

«Ну, мы говорим много о чем. Это не моя работа. В каком-то смысле дело вообще не во мне. Казалось, сегодня мне просто приходилось избегать столкновений, и это не то ощущение, с которым ты хочешь гоняться.

У него очень выгодное положение в чемпионате. Он далеко впереди. Терять ему нечего. Кто-то может сказать, что все наоборот, что ему есть что терять, в отличие от меня. Но это не так. Для меня это не так.

Я сосредоточен на себе, делаю свое дело, и сегодня получилось хорошо. И я доволен – доволен всем уик-эндом. Но не моя работа – контролировать его. Он умеет пилотировать. Уверен, он понимает, что сегодня немного перешел грань».

Норрис также ответил на вопрос об отставании от лидера сезона:

«Я все еще в 47 очках – не кажется, что я стал гораздо ближе, но каждый балл на счету. Не знаю. Я просто делаю свое дело и сосредоточен на себе. И команда делает свое дело и сосредоточена на себе. Соперников много, но мы продолжим стараться».

Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!

Макс Ферстаппен о штрафах: «Не собираюсь ныть. Я пилотирую так, как считаю нужным»