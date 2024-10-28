  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Инциденты с Ферстаппеном говорят сами за себя. Макс пожертвовал собой ради борьбы со мной»
7

Ландо Норрис: «Инциденты с Ферстаппеном говорят сами за себя. Макс пожертвовал собой ради борьбы со мной»

Норрис поделился мыслями о нарушениях Ферстаппена против себя.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис после финиша вторым на Гран-при Мехико ответил на вопрос о двух штрафах, которые в борьбе с ним получил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Вряд ли мне нужно долго рассуждать. Да, думаю, случившееся говорит само за себя. Я сделал все, что предусмотрено правилами, инструкциями и тому подобным, но [обгону] просто не суждено было случиться. И, конечно, он получил какие-то штрафы.

Я всегда говорил, что на каждом уик-энде ожидаю жестких сражений с Максом. Очевидно, что ему без разницы, победит он или финиширует вторым, его единственная задача – обыграть меня. И он жертвует собой ради этого, как случилось сегодня.

Но я хочу, чтобы между нами были хорошие битвы, как я видел в его исполнении кучу раз. Но честные. Он всегда доходит до предела, бороться с Максом всегда тяжело. Он никогда не станет облегчать сопернику жизнь, особенно мне на данной стадии сезона. Но сегодня, думаю, просто… Это не было честной, чистой борьбой. Так что, полагаю, он получил то, что напрашивалось», – заявил британец.

Ландо согласился, что Ферстаппен сражался с ним жестче, чем на Гран-при США, а также рассказал, обсудит ли инциденты с соперником:

«Ну, мы говорим много о чем. Это не моя работа. В каком-то смысле дело вообще не во мне. Казалось, сегодня мне просто приходилось избегать столкновений, и это не то ощущение, с которым ты хочешь гоняться.

У него очень выгодное положение в чемпионате. Он далеко впереди. Терять ему нечего. Кто-то может сказать, что все наоборот, что ему есть что терять, в отличие от меня. Но это не так. Для меня это не так.

Я сосредоточен на себе, делаю свое дело, и сегодня получилось хорошо. И я доволен – доволен всем уик-эндом. Но не моя работа – контролировать его. Он умеет пилотировать. Уверен, он понимает, что сегодня немного перешел грань».

Норрис также ответил на вопрос об отставании от лидера сезона:

«Я все еще в 47 очках – не кажется, что я стал гораздо ближе, но каждый балл на счету. Не знаю. Я просто делаю свое дело и сосредоточен на себе. И команда делает свое дело и сосредоточена на себе. Соперников много, но мы продолжим стараться».

Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!

Макс Ферстаппен о штрафах: «Не собираюсь ныть. Я пилотирую так, как считаю нужным»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Гран-при США
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
В «Ф-1» 6 многократных победителей Гран-при за сезон впервые с 1981 года
731 минуту назад
Норрис отыграл 10 очков у Ферстаппена и сократил отставание до 47 баллов
39вчера, 22:21
Шарль Леклер: «Феррари» повезло из-за борьбы Ферстаппена и Норриса. Агрессия Макса по отношению к Ландо помогает мне в чемпионате»
159 минут назад
Хорнер пришел с телеметрией на пресс-конференцию: «Норрис в борьбе с Ферстаппеном на 15 км/ч быстрее, чем на лучшем круге, и не попадал в поворот»
29сегодня, 07:31
Макс Ферстаппен о штрафах: «Не собираюсь ныть. Я пилотирую так, как считаю нужным»
37сегодня, 00:08
Шарль Леклер извинился за мат на пресс-конференции: «Не хочу присоединиться к Максу!»
14вчера, 23:46Видео
Фредерик Вассер: «Надеюсь, Ферстаппен и Норрис устроят что-то и в Бразилии. Пока они сражаются друг с другом, все в порядке»
3вчера, 23:39
Серхио Перес: «Отношение к делу у Лоусона не кажется мне правильным, ему нужно быть немного скромнее»
23вчера, 23:27
Мартин Брандл о штрафах Ферстаппена: «Я в восторге от Макса и ненавижу, когда он вытворяет подобное. Он лучше этого»
4вчера, 23:14
Гельмут Марко о штрафах Ферстаппену: «Мне кажется, это избыточная реакция на события в Остине. Два штрафа по 10 секунд – это очень сурово»
15вчера, 23:01
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото