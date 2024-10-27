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Андреа Стелла: «Не лучшие круги Норриса, машина позволяла завоевать поул»

Стелла рассказал об ошибках Норриса в квалификации в Мексике.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла проанализировал третье место Ландо Норриса по итогам квалификации к Гран-при Мехико.

«В целом я бы сказал, что машина в данной квалификационной сессии была конкурентоспособной, позволяла завоевать поул – даже несмотря на то, что Карлос [Сайнс] в заключительной сессии в некотором смысле сильно поднял планку.

Но, если учитывать естественное развитие, то с Ландо мы могли бы оказаться на его месте. Должны сказать, что два круга в третьем сегменте были не лучшими. В первой попытке была пара ошибок, из-за чего шины перегрелись, а затем покрышки уходили от идеального состояния для Ландо.

Второй круг, опять же, получился не очень чистым, однако было важно, чтобы он оказался достаточно достойным для попадания на первый или второй ряд», – заявил Стелла.

Ландо Норрис: «Доволен третьим местом в квалификации»

Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
logoГран-при Мексики
logoЛандо Норрис
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