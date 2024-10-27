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Ландо Норрис: «Доволен третьим местом в квалификации»

Норрис позитивно оценил итог квалификации к Мексике.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что думает о третьей позиции по итогам квалификации к Гран-при Мехико – британец уступил гонщикам «Феррари» и «Ред Булл» Карлосу Сайнсу и Максу Ферстаппену.

«Всегда трудно судить, но я вполне доволен третьим местом, если честно.

Мне кажется, я довольно быстро нашел предел болида, и благодаря этому мы выглядели хорошо. Однако не получалось извлечь что-то большее на заключительных двух кругах.

Карлос и Макс проехали хорошие круги, особенно Карлос, который был быстрым весь уик-энд. Я доволен третьим местом», – заявил Норрис.

Ландо ответил на вопрос об ожиданиях от воскресной гонки:

«Сложно сказать. Никто из нас не провел нормальные длинные отрезки на шинах, которые будут использоваться завтра. Вопросы есть по поводу всех команд, однако «Феррари» на последней паре этапов очень сильна как в квалификациях, так и по темпу на длинных отрезках.

Будет тяжело, но мы в хорошем положении – жду гонку с нетерпением».

Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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