Ландо Норрис: «Доволен третьим местом в квалификации»

Норрис позитивно оценил итог квалификации к Мексике.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис сообщил, что думает о третьей позиции по итогам квалификации к Гран-при Мехико – британец уступил гонщикам «Феррари» и «Ред Булл » Карлосу Сайнсу и Максу Ферстаппену.

«Всегда трудно судить, но я вполне доволен третьим местом, если честно.

Мне кажется, я довольно быстро нашел предел болида, и благодаря этому мы выглядели хорошо. Однако не получалось извлечь что-то большее на заключительных двух кругах.

Карлос и Макс проехали хорошие круги, особенно Карлос, который был быстрым весь уик-энд. Я доволен третьим местом», – заявил Норрис.

Ландо ответил на вопрос об ожиданиях от воскресной гонки:

«Сложно сказать. Никто из нас не провел нормальные длинные отрезки на шинах, которые будут использоваться завтра. Вопросы есть по поводу всех команд, однако «Феррари » на последней паре этапов очень сильна как в квалификациях, так и по темпу на длинных отрезках.

Будет тяжело, но мы в хорошем положении – жду гонку с нетерпением».

Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й