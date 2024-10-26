Хорнер вел переговоры с Алонсо в 2024-м: «Фернандо был бы среди лидеров с нужными инструментами»

Алонсо и «Ред Булл» общались в начале года.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил, что вел предварительные переговоры с пилотом «Астон Мартин » Фернандо Алонсо и его менеджером Флавио Бриаторе .

В начале 2024 года «Ред Булл» размышлял, продлевать ли контракт с Серхио Пересом. Ситуация с Максом Ферстаппеном также не казалась определенной на фоне скандалов.

«В то время соглашение с Серхио еще не продлили, а Фернандо как опытный в этом деле всегда хочет узнать все варианты. Он и его многолетний менеджер или советник Флавио всегда изучают рынок – это демонстрирует, насколько он голоден, какая у него жажда борьбы.

Он все еще дает результат в 42 или 43 года. Он по-прежнему в прекрасной форме. Это показывает, что возраст – всего лишь число. Он все еще очень и очень способный гонщик. Уверен, он был бы среди лидеров с нужными инструментами», – заявил Хорнер на Гран-при Мехико.

Менеджер также поделился воспоминаниями о предыдущих попытках заполучить Алонсо:

«Помню, как в конце его периода в «Макларене», в 2008 году, я поехал в Мадрид и уговаривал его. Мы хотели двухлетний контракт, а он был готов лишь на один сезон. Мы были уверены, что контракт с «Феррари» у него в кармане, так что не дошли до сделки.

Если бы он пришел к нам в 2009-м, может, все сложилось бы немного иначе. Даже по ходу сезона-2009 он был убежден, что выиграл бы титул в нашем болиде.

Были переговоры и потом. Помню, как я встретился с ним вместе с Эдрианом [Ньюи] в арендованном автомобиле в аэропорту Спа. Думаю, это было где-то в 2011 и 2012 году по поводу ухода из «Феррари».

Невероятно, что он выступает так долго, сражается, у него невероятные способности. Два чемпионства – не то, чего он заслуживает. Он должен был выиграть больше».

Макс Ферстаппен об Алонсо: «Никогда не думал, что кто-то дойдет до 400 Гран-при. Безумное число»

Макс Ферстаппен о слухах про смену команды: «Ситуация никогда не менялась. Намерен завершить карьеру в «Ред Булл»