Макс Ферстаппен о слухах про смену команды: «Ситуация никогда не менялась. Намерен завершить карьеру в «Ред Булл»

Ферстаппен ответил на слухи про уход из «Ред Булл» .

На протяжении всего сезона-2024 стабильно ведутся разговоры о потенциальном уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Главными кандидатами на подписание трехкратного чемпиона называют «Мерседес » и «Астон Мартин ».

В паддоке Гран-при Мехико пилота прямо спросили о переговорах с другими командами, на что Ферстаппен ответил:

«Нет, для меня ситуация никогда не менялась с тех самых пор, как я подписал контракт. Очевидно, я намерен [завершить карьеру в «Ред Булл»]. Я подписал с командой долгосрочный контракт и в идеале закончу здесь [с гонками]».

Нынешний контракт нидерландца с «Ред Булл » рассчитан до конца 2028 года.

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