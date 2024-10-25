Макс Ферстаппен о слухах про смену команды: «Ситуация никогда не менялась. Намерен завершить карьеру в «Ред Булл»
Ферстаппен ответил на слухи про уход из «Ред Булл» .
На протяжении всего сезона-2024 стабильно ведутся разговоры о потенциальном уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Главными кандидатами на подписание трехкратного чемпиона называют «Мерседес» и «Астон Мартин».
В паддоке Гран-при Мехико пилота прямо спросили о переговорах с другими командами, на что Ферстаппен ответил:
«Нет, для меня ситуация никогда не менялась с тех самых пор, как я подписал контракт. Очевидно, я намерен [завершить карьеру в «Ред Булл»]. Я подписал с командой долгосрочный контракт и в идеале закончу здесь [с гонками]».
Нынешний контракт нидерландца с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года.
«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости