Макс Ферстаппен об Алонсо: «Никогда не думал, что кто-то дойдет до 400 Гран-при. Безумное число»

Ферстаппен высказался об уникальном достижении Алонсо.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен прокомментировал тот факт, что в Мексике гонщик «Астон Мартин » Фернандо Алонсо станет первым в истории человеком, принявшим участие в 400 Гран-при.

«Безумное число. Никогда не думал, что кто-то дойдет до 400. Раньше считалось, что 100 или 150 гонок – уже очень хорошее достижение. 400 – это безумие.

Видно, что Фернандо любит гонки, любит находиться в «Формуле-1». Безумное число», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

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Фернандо Алонсо: «Надеюсь провести еще минимум 40-50 Гран-при. Современная «Ф-1» позволяет выступать дольше»