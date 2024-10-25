Макс Ферстаппен об Алонсо: «Никогда не думал, что кто-то дойдет до 400 Гран-при. Безумное число»
Ферстаппен высказался об уникальном достижении Алонсо.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тот факт, что в Мексике гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо станет первым в истории человеком, принявшим участие в 400 Гран-при.
«Безумное число. Никогда не думал, что кто-то дойдет до 400. Раньше считалось, что 100 или 150 гонок – уже очень хорошее достижение. 400 – это безумие.
Видно, что Фернандо любит гонки, любит находиться в «Формуле-1». Безумное число», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».
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Фернандо Алонсо: «Надеюсь провести еще минимум 40-50 Гран-при. Современная «Ф-1» позволяет выступать дольше»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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