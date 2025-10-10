Хуан-Пабло Монтойя: «Пиастри повел себя как дурак в борьбе с Норрисом»

Монтойя посчитал неразумными действия Пиастри, когда его обгонял Норрис.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя похвалил гонщика «Макларена» Ландо Норриса за маневр в борьбе с напарником Оскаром Пиастри на старте Гран-при Сингапура .

«Видно, что Ландо начинает перехватывать инициативу. Он показывает себя. Он сделал то, что должен был сделать.

Оскар оставил калитку открытой как никогда раньше. Можно увидеть, что на выезде из первого поворота Ландо замечает, что Оскар не разгоняется – как только Ландо ускоряется, Оскар открывает газ.

Оскар в кои-то веки повел себя как дурак. Он яростно кинулся на внешнюю траекторию, чтобы Ландо его не достал, а Ландо яростно нырнул на внутреннюю. Это первый поворот. Чего они ожидали?» – заявил колумбиец в подкасте MontoyAS.

В то же время Монтойя отметил проблемы с философией «Макларена»:

«Ландо не сделал ничего плохого. Но учитывая то, как сражаются внутри «Макларена», он пересек черту».

