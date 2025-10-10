Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Приглашение Хэмилтона – маркетинговое решение «Феррари». Времена прежнего Льюиса не вернутся»

Дэли предупредил «Феррари» о проблемах с Хэмилтоном.

Бывший гонщик «Формулы-1» Конор Дэли предположил, что фанаты не увидят пикового Льюиса Хэмилтона в «Феррари ».

«Феррари» в наихудшем положении среди всех команд на решетке. Не считаю, что в команде предприняли шаги, необходимые для исправления ситуации.

Льюис Хэмилтон – одна из величайших историй успеха в истории «Ф-1». Он в одиночку привел «Ф-1» туда, где она никогда не была – в мир моды, к примеру. Он обладал величием чемпиона, какого я, честно говоря, не припомню ни у кого другого.

То, как он держался, как одевался, как пилотировал… Эти времена прошли. Они больше не вернутся. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда инстинкты и реакция уже не те, что были 15 лет назад.

Эти времена прошли и для «Феррари». Приглашение Хэмилтона – маркетинговое решение, должен признать, а не чисто гоночное», – заявил ирландец.

