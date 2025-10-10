Аджар заявил, что Росберг обыграл Хэмилтона «точно не за счет таланта» – пресс-атташе «Рейсинг Буллз» едва не поперхнулся латте
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар поделился мнением о культовом противостоянии своего кумира Льюиса Хэмилтона, ныне выступающего за «Феррари», с экс-напарником по «Мерседесу» Нико Росбергом.
Немецкий гонщик стал чемпионом в 2016 году и завершил карьеру.
«Вот так ему пришлось бороться с Льюисом. [Росберг выиграл] точно не за счет таланта», – произнес Аджар, после чего пресс-атташе команды, присутствовавший на интервью, едва не поперхнулся латте.
Изак отреагировал со смехом:
«Я не хотел [показаться грубым]. Просто для меня… Нико не был [таким же талантливым], и он это знает. Он не такой одаренный, как Льюис. Однако он сражался очень упорно. Благодаря этому (указывает на голову) он выжимал максимум из парней вокруг и из болида.
Я слышал о нем много хорошего. Он впечатлял в GP2, работал над настройками. Он очень умный парень. Хочу, чтобы и я был на такое способен».
