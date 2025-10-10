Аджар заявил, что Росберг обыграл Хэмилтона «точно не за счет таланта» – пресс-атташе «Рейсинг Буллз» едва не поперхнулся латте

Фраза Аджара о Хэмилтоне и Росберге поразила представителя «Рейсинг Буллз».

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар поделился мнением о культовом противостоянии своего кумира Льюиса Хэмилтона , ныне выступающего за «Феррари », с экс-напарником по «Мерседесу » Нико Росбергом.

Немецкий гонщик стал чемпионом в 2016 году и завершил карьеру.

«Вот так ему пришлось бороться с Льюисом. [Росберг выиграл] точно не за счет таланта», – произнес Аджар, после чего пресс-атташе команды, присутствовавший на интервью, едва не поперхнулся латте.

Изак отреагировал со смехом:

«Я не хотел [показаться грубым]. Просто для меня… Нико не был [таким же талантливым], и он это знает. Он не такой одаренный, как Льюис. Однако он сражался очень упорно. Благодаря этому (указывает на голову) он выжимал максимум из парней вокруг и из болида.

Я слышал о нем много хорошего. Он впечатлял в GP2, работал над настройками. Он очень умный парень. Хочу, чтобы и я был на такое способен».

