22-летнему шведу грозит тюрьма за проникновение в паддок и на пит-лейн Гран-при Сингапура без пропуска

Фанату рискует получить реальный срок за незаконный проход в паддок «Ф-1».

22-летний болельщик из Швеции без пропуска проник в паддок Гран-при Сингапура в субботу перед гонкой, после чего получил доступ к VIP-зоне, а вечером смог пройти на пит-лейн, где его остановила охрана.

Молодой человек может получить три месяца тюрьмы. Кроме того, ему грозит штраф в 1500 сингапурских долларов (почти 94 000 рублей).

