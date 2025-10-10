  • Спортс
22-летнему шведу грозит тюрьма за проникновение в паддок и на пит-лейн Гран-при Сингапура без пропуска

Фанату рискует получить реальный срок за незаконный проход в паддок «Ф-1».

22-летний болельщик из Швеции без пропуска проник в паддок Гран-при Сингапура в субботу перед гонкой, после чего получил доступ к VIP-зоне, а вечером смог пройти на пит-лейн, где его остановила охрана.

Молодой человек может получить три месяца тюрьмы. Кроме того, ему грозит штраф в 1500 сингапурских долларов (почти 94 000 рублей).

Босс Petronas извинился за разбрызгивание шампанского на подиуме «Ф-1»: «Как мусульманин я не употреблял алкоголь, но следовало учесть чувства других»

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при Сингапура
