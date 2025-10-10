Сэм Берд: «Хэмилтон поступил правильно, продолжив ехать без тормозов, но прекрасно понимаю, почему Алонсо взбесился»

Берд прокомментировал срезки Хэмилтона и ярость Алонсо.

Гонщик «Формулы E » Сэм Берд сообщил, что поступил бы так же, как Льюис Хэмилтон на Гран-при Сингапура . Пилот «Феррари » срезал повороты из-за перегревшихся тормозов, чем привел в бешенство соперника из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Вот в чем вопрос: стоит ли продолжать, если тормозов нет? Считается ли это опасным? Правильно ли поступил Льюис?

Я бы продолжил, если бы до финиша оставался один круг. Я бы продолжил ехать, пересек бы финишную черту, а затем пусть стюарды примут решение. Считаю, Льюис поступил правильно, но я прекрасно понимаю, почему Фернандо взбесился», – заявил британец.

