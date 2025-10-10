Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Титул Ферстаппена на последнем круге возможен. Макс отнял 65 очков у «Макларена» после перерыва»

Дорнбос допускает сенсационное чемпионство Ферстаппена.

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос сообщил, что успехи в последних трех гонках приближают лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена к соперникам из «Макларена» Оскару Пиастри и Ландо Норрису .

«Можете представить, что Макс выиграет [титул] на последнем круге? Это возможно. Он отнял 65 очков у парней после летнего перерыва. Так что это возможно при плохих уик-эндах «Макларена » и очень сильных уик-эндах от Макса. «Ред Булл » все еще является командой одной машины, но…», – произнес нидерландец в подкасте Pit Talk.

Эксперт также отметил, что впереди три этапа со спринтами:

«Это дополнительные очки. Кроме того, на уик-эндах со спринтами меньше времени для настройки болида.

«Макларен» доминировал в начале и середине сезона, а сейчас – не особо. Ему тоже требуется время на трассе, чтобы настроить машину. Это плюс для Макса, определенно – его устраивает час практики».

