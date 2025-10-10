Фанаты подарили Хэмилтону портрет Роско из Lego. Пес Льюиса умер в конце сентября

Хэмилтон показал уникальный подарок, посвященный Роско.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поблагодарил своих болельщиков, которые подарили ему портрет Роско, сделанный из Lego.

Пес семикратного чемпиона «Формулы-1» скончался в конце сентября, перед Гран-при Сингапура .

«Этот портрет Роско по-настоящему тронул меня. Невероятно, сколько в нем деталей, и не могу представить, сколько времени потребовалось на создание. Спасибо, Карен и Илона, за то, что сделали это и прислали мне.

Хотел бы также воспользоваться возможностью и поблагодарить всех вас за любовь, которую я получаю с момента ухода Роско. Боль все еще сильна, и она останется навсегда, но вся эта поддержка стала огромной помощью. Не хватает слов, чтобы всех вас отблагодарить. Многие из вас тоже потеряли питомцев, так что у Роско много друзей, где бы он ни находился. Он окружен любовью и позитивом – так же, как и при жизни», – написал британец.

Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона