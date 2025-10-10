  • Спортс
  • Ланс Стролл о критике: «Воспринимаю как шум. Люди очень поверхностны, это никогда не изменится»
Ланс Стролл о критике: «Воспринимаю как шум. Люди очень поверхностны, это никогда не изменится»

Стролл высказался о негативных комментариях фанатов.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл ответил, как справляться с критикой.

«Я воспринимаю это как шум. Если я на него покупаюсь, это меня беспокоит, конечно. Мне повезло, что вокруг есть хорошие люди, которых я люблю, которым доверяю, и я обращаю внимание на их мнение. В этом смысле я пытаюсь жить в своем мире, а не в мире в целом.

Критика будет всегда. Люди очень поверхностны: проводишь пару хороших гонок – ты отличный гонщик, пару плохих – ты отстой. Это никогда не изменится.

Нужно ценить мнение людей, которые важны для тебя, про которых ты понимаешь: их мнение имеет значение. Не принимай критику от людей, от которых не примешь совета», – поделился мудростью канадец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал команды «Астон Мартин»
